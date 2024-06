Thayse Teixeira recebe alta após duas internações por pneumonia: ‘Repouso total e absoluto’

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-Fazenda Thayse Teixeira, grávida de sete meses, conta como está se sentindo após ser internada com diagnóstico de pneumonia viral

A influenciadora digital Thayse Teixeira (37), participante de A Fazenda 11, da Record, recebeu alta no início da tarde desta quarta-feira, 26, após dois dias internada com diagnóstico de pneumonia viral. Grávida de sete meses, fruto do relacionamento com o empresário Leonardo Meirelles, ela conversa com a CARAS Brasil diretamente de casa, em São Paulo, e atualiza seu estado de saúde.

“Graças a Deus, tive alta agora, ao meio-dia. Depois que a infectologista concluiu tudo em relação aos meus exames, a minha pneumonia é viral. Então, ela liberou para eu ficar em casa. Repouso total e absoluto, sempre medindo a pressão e verificando a saturação também. Saí de lá com a saturação, graças a Deus, muito boa. Nessa madrugada, não dormi mais com oxigênio, já respirei normal, dormi a noite inteira, depois de tanto tempo”, conta Thayse.

Segundo a influenciadora, o momento agora é de muitos cuidados. “Agora é aguardar. Na madrugada, fiz novos exames. Fui superbem assistida lá, na maternidade. Tinha que ser lá, por conta do acompanhamento obstétrico. E, no mais, agora é isso. Não estou cansada, no momento. Mas estou evitando subir escada (...) Estou me hidratando bastante, fazendo uma alimentação saudável, leve. Tudo para a gente se recuperar o quanto antes, em nome de Jesus”, fala.

Segundo uma nota publicada no Instagram da ex-Fazenda, na última segunda-feira, 24, por sua assessoria de imprensa, a primeira internação de Thayse, também conhecida como a Dona do Cariri, aconteceu no fim de semana após ela apresentar problemas respiratórios e indisposição. Após o diagnóstico, a ex-peoa foi medicada e liberada para ir para a casa.

Já na manhã de segunda, ela foi internada no Hospital e Maternidade Santa Maria, no bairro do Paraíso, em São Paulo, para evitar agravamento do quadro e preservar a saúde do bebê. Thayse já é mãe de Bernardo e de Maria Tereza.