Relembre as fases de André Marques, após relato sobre vício e obesidade

O apresentador André Marques utilizou as redes sociais para falar sobre vício em cigarros e obesidade; relembre histórico do apresentador

O apresentador André Marques (44), fala abertamente em suas redes sociais sobre problemas com a obesidade, que o levaram a realizar uma cirurgia bariátrica em 2013, quando pesava 162 kg, e sobre o vício em cigarros, que ele luta para combater a algum tempo.

Em recente relato, na última terça-feira, 25, o apresentador revelou estar a 100 dias sem cigarros e falou um pouco sobre o problema: “Me toquei que hoje faz 100 dias que parei de fumar. Isso é um bom sinal, porque não estou nem lembrando do cigarro (...) A ansiedade e alguns vícios que a gente tem, em especial a doença, a obesidade é para sempre a luta. Eu sigo na luta. Apenas dou essa satisfação aqui para estimular pessoas também. Recebo muitas mensagens... ‘Parei de fumar por sua causa’. Os amigos mais próximos não acreditavam que eu pararia de fumar, se ferraram. Estou ganhando várias apostas. Vamos lá, 100 dias, vamos em frente. Você consegue também.” relatou.

Anteriormente, em 2023, André, que está a frente dos um programas culinários no Youtube, Cozinhando com André Marques e o Contando Histórias com André Marques, usou as redes sociais para falar sobre o problema da obesidade: “Para quem não sabe, eu sou bariátrico, já pesei 162 kg. Eu cheguei a 80 e poucos, mas depois que a gente começou a cozinhar aqui no canal todo dia, eu dei uma engordadinha de uns 6, 7 kg, que eu estou querendo perder.” contou o ator na ocasião.

E continuou: “As pessoas comentam ‘percebi que você engordou’, e eu falo que engordei mesmo e brinco. Brinco para poder até eu próprio me alertar, porque eu já estive no fundo do poço.” E alertou: A obesidade é uma das doenças que mais matam no mundo por ano. Você não morre da palavra obesidade, você morre de doenças associadas à obesidade.”

Consciente do seu alcance, o artista faz questão de utilizar as suas redes sociais para realizar alertas e incentivar o seu público a viver uma vida mais saudável. Para quem não se recorda, relembre alguns antes e depois do apresentador:

Foto: Reprodução/Globo

Foto: Reprodução/Internet/Instagram