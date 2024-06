Nicolas Prattes revela manias e recebe comentário de Sabrina Sato

Nesta quarta-feira, 26, Nicolas Prattes revelou um pouco de suas manias nas redes sociais e recebeu um comentário fofo de Sabrina Sato

Nesta quarta-feira, 26, Nicolas Prattes fez um carrossel de fotos em sua conta no Instagram revelando um pouco de suas manias. As imagens incluíram café, praia, o cachorrinho de estimação e também uma foto com a namorada Sabrina Sato.

"Um pouco das minhas manias", escreveu ele na legenda da publicação, que rapidamente recebeu milhares de curtidas e comentários.

Um dos comentários foi da própria apresentadora, que fez questão de se declarar para o amado. "Nada, nada melhor do que não fazer nada, só para deitar e… com você", escreveu ela. E teve um internauta mais ousado que até mesmo pediu para que o casal providencie um herdeiro logo. "Precisamos de uma japinha com a cor dos seus olhos".

Nicolas e Sabrina assumiram o romance em fevereiro. Antes, a apresentadora teve um relacionamento com Duda Nagle, com quem teve a filha Zoe, de cinco anos. Atualmente, o ator se prepara para viver Rudá em Mania de Você, próxima novela das 21h da Rede Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Passeio

A apresentadora Sabrina Sato mostrou como foi seu final de semana em família. De folga, a famosa viajou com o namorado, o ator Nicolas Prattes, sua filha, Zoe, e outros parentes para sua casa de campo. Ela revelou fotos dos momentos que viveram longe da cidade.

Curtindo a calmaria do local, a artista e sua herdeira, fruto da relação que viveu com Duda Nagle, apareceram com looks confortáveis para brincarem na areia, jardins e até andarem de skate. Zoe surgiu sorridente aproveitando os momentos ao lado da mamãe, de seus cachorrinhos e de Nicolas Prattes.

"Do nosso final de semana", mostrou Sabrina Sato os registros em família. Nos comentários, os internautas admiraram. "Zoe está muito adolescente já de skater girl! Muito linda! O tempo voa", falaram. "Cada dia mais linda", elogiaram a pequena.