Claudia Abreu reaparece com o ex-marido em evento da filha

Separada há poucos anos, Claudia Abreu posa ao lado do ex-marido, José Henrique Fonseca, ao prestigiar o show da filha mais velha, Maria Maud

A atriz Claudia Abreu aproveitou a noite de terça-feira, 25, na companhia de sua família e amigos. Ela foi prestigiar o show de sua filha mais velha, Maria Maud, em uma casa de eventos no Rio de Janeiro. Por lá, ela reencontrou o ex-marido, José Henrique Fonseca, que é o pai da herdeira.

Inclusive, Claudia e José mostraram que mantêm uma boa convivência. Ao chegarem no local, eles posaram abraçados e também surgiram rodeando a filha.

Vale lembrar que o ex-casal se separou em outubro de 2022. Eles ficaram juntos por 25 anos e tiveram quatro filhos, Maria, de 23 anos, Felipa, de 17 anos, José Joaquim, de 13 anos, e Pedro Henrique, de 12 anos.

Nos últimos meses, Claudia Abreu encerrou o contrato com a Globo após 37 anos de trabalho na emissora. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Abreu assinou com o Prime Video, da Amazon, para fazer uma nova série. Ela está no elenco de Sutura, que conta a história de um rapaz que salva a vida de um jovem e é obrigado pelos criminosos de uma comunidade a fazer atendimentos médicos em seus aliados.

Claudia Abreu fala sobre a separação

Recentemente, Claudia Abreu abriu o coração ao comentar sobre o fim do casamento depois de tantos anos. "A gente passou 25 anos felizes juntos, realizamos sonhos, tivemos quatro filhos, fizemos uma produtora, mas a vida é movimento. Passei metade dela com ele, mas estar viva é estar aberta às mudanças. Seremos melhores amigos para sempre", disse à Veja Rio.

Ela também explicou na entrevista porque não pretende mais trazer a público sua vida pessoal: "Já somos expostos demais dentro do trabalho, em cena, quando reproduzimos a realidade e as emoções. Então, quando não estou atuando, não faço questão de estar na mídia. Não preciso dar opinião sobre tudo. É mais interessante que o público saiba pouco sobre a minha vida. Assim preservo um mistério. Quero que sintam saudade de mim, não quero que se cansem".