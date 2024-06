É a Marquezine? Detalhe em álbum de fotos de João Guilherme chama atenção

João Guilherme abre álbum de fotos no Japão e detalhe chama atenção dos internautas, que especulam que Bruna Marquezine estava com ele; veja!

O ator João Guilherme está passando alguns dias no Japão e nesta quarta-feira, 26, ele decidiu abrir o álbum de fotos da viagem nas redes sociais. No entanto, um detalhe entre os cliques chamou a atenção de alguns internautas, que especulam que ele estava na companhia de seu suposto novo affair, Bruna Marquezine.

Em seu perfil oficial do Instagram, o filho de Leonardo compartilhou uma sequência de fotos curtindo o país asiático, incluindo fazendo compras por guloseimas, visitas a restaurantes e até mesmo encontro com pets. Mas os internautas notaram que em uma das fotos de um cachorrinho, é uma mão feminina que está segurando o animalzinho.

Nos comentários, os internautas especularam sobre o detalhe e apontaram os dedos para a atriz. "Essas mãos com cachorrinho é da Bruna", disse um seguidor. "Com certeza a mãozinha dela", disparou outro. "Fala pra Bruna aparecer aí namoral", pediu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

João Guilherme e Bruna Marquezine estão sendo especulados como um possível casal desde o início do ano. Ao longo dos últimos meses, os dois vem sendo vistos juntos em diversos eventos. Recentemente, eles foram flagrados aos beijos em um aeroporto no Rio de Janeiro.

Leonardo revela se aprova namoro do filho com Bruna Marquezine

Nos últimos dias, Leonardo decidiu abrir o jogo e revelar se apoia o novo namoro do filho, João Guilherme, com Bruna Marquezine. Além de confirmar que os dois estão realmente vivendo um romance, o cantor sertanejo contou que agora considera a atriz uma nova integrante da família e que ela está aprovadíssima!

Durante uma entrevista com o ‘Balanço Geral’, Leonardo colocou toda a discrição do casal de lado e revelou tudo sobre o relacionamento entre os dois: "Estou achando ótimo. Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, com certeza”, disse o sertanejo.

Em seguida, Leonardo revelou que ainda não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente com a artista, mas que já a conhecia de sua infância: "Eu tive o prazer de encontrar a Bruna quando ela tinha 8 anos de idade. Fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, e me encontrei com a mãe dela e com ela”, contou.