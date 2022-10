Virginia Fonseca recebe presente luxuoso do marido Zé Felipe: “Será que me conhece?”

A influenciadora Virginia Fonseca foi surpreendida com um presente do seu marido, o cantor Zé Felipe

Nesta terça-feira, 4, Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores no Instagram que foi surpreendida com um presente do seu marido Zé Felipe.

Nos stories, a influenciadora perguntou aos seguidores se gostariam de ver o presente trazido pelo cantor de uma de suas viagens a trabalho.

Virginia mostrou um luxuoso anel dourado com o formato de duas cabeças de cobra. “Será que me conhece? Amei demais. Obrigada Josephino, @zefelipecantor te amo”, escreveu a mãe de Maria Alice na legenda da postagem.

A influencer que está grávida da segunda filha ainda mostrou o presentão nos dedos e o anel combinou com uma pulseira também em formato de cobra que Virginia possui.

Ainda nesta terça-feira, Virginia publicou uma declaração para seu marido que retornou para casa após quatro dias viajando.

“4 dias sem você pareceram uma eternidade Josephino. Amo você, amo nossa vida, amo nossa família mais que tudo (e fiquei chocada quando vi esses cabelos brancos na sua cabeça”, escreveu a influenciadora ao publicar uma foto do casal com a filha e outra apenas dos dois.