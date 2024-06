Luana Piovani volta a alfinetar Neymar ao compará-lo com Mbappé

Luana Piovani compara Neymar Jr com Kylian Mbappé e volta a criticar o jogador de futebol brasileiro por questões políticas; veja!

A atriz Luana Piovani voltou a criticar o jogador de futebol Neymar Jr nesta quarta-feira, 19. Após os dois entrarem trocarem farpas online por divergências políticas, a ex-esposa de Pedro Scooby detonou o craque brasileiro novamente ao compará-lo com o jogador Kylian Mbappé, do Real Madrid.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Piovani compartilhou uma publicação de Mbappé, que criticou a extrema-direita da França e convocou jovens a votarem nas eleições francesas no fim de junho. Com isso, ela viu a oportunidade de voltar a criticar Neymar e compartilhou uma mensagem que comentava a postura do atacante da Seleção Brasileira.

"A diferença entre um craque com consciência de classe e o Neymar. Mbappé, no meio de uma coletiva, dispara contra a extrema-direita da França. Já no Brasil, Neymar é garoto propaganda de milicianos", dizia a mensagem compartilhada por Luana nas redes sociais.

Luana Piovani compartilha post falando sobre a diferença entre Neymar e Mbappé pic.twitter.com/yAAo8EYXEZ — Alfinetei (@ALFINETEI) June 19, 2024

A última briga entre Luana Piovani e Neymar Jr aconteceu no último mês. Isso porque a atriz descobriu que o atleta apoiava um projeto de emenda à Constituição para a privatização de praias brasileiras.

Entenda a briga entre Luana Piovani e Neymar Jr

Luana Piovani é contra a PEC da Privatização das Praias, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que está em debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, trata da propriedade dos “terrenos da marinha” e pode transformar em “privadas” as praias do Brasil.

A atriz criticou as notícias de que Neymar seria a favor da privatização de praias no Brasil. Então, ela citou que ele não seria um bom exemplo para os fãs e até comentou sobre os rumores de traição dele contra a ex-namorada.

Neymar não gostou nem um pouco das declarações de Luana Piovani, o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira gravou alguns vídeos nos Stories do Instagram e atacou a ex-mulher do surfista Pedro Scooby."Acho que abriram a porta do hospício e soltaram uma louca que não tira o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível", disparou ele.