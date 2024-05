Neymar ataca Luana Piovani após críticas: "Toma vergonha na sua cara"

O jogador Neymar Jr gravou alguns vídeos nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (30) e respondeu Luana Piovani após ser detonado por ela

Neymar Jr não gostou das críticas feitas por Luana Piovani e decidiu respondê-la nas redes sociais. A atriz detonou o jogador após saber que ele estava envolvido em um projeto imobiliário no nordeste, sobre a possível privatização de praias brasileiras.

Nesta quinta-feira, 30, o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira gravou alguns vídeos nos Stories do Instagram e atacou a ex-mulher do surfista Pedro Scooby. "Acho que abriram a porta do hospício e soltaram uma louca que não tira o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível", disparou ele.

"Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi. Era uma ótima atriz, mas agora tem que enfiar um sapato na sua boca porque você só fala m*rda. E outra coisa, você quer falar do meu caráter? Você nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe do meu dia a dia", seguiu.

Depois, Neymar falou sobre Luana ter falado sobre ele ser um péssimo pai. O jogador é pai de Davi Luca, de 12 anos, de seu envolvimento com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Mavie, de sete meses, com Bruna Biancardi. "Você quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos. Eu sempre tratei seus filhos muito bem, inclusive, eles me adoram. Você não pode falar das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema. Pergunta para elas se sou mau pai. Toma vergonha na sua cara. Tem mais de 50 anos e quer lacrar na internet? Você está pensando que é quem? Vai para o c*ralho."

Por fim, o atleta ainda escreveu um texto falando sobre os ataques que recebe. "Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei! Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome... Não f**e, Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida... Me deixa, car****... Quer arrumar confusão? Põe a porra do sapato na boca e fica quieta."

O que Luana Piovani disse?

A atriz Luana Piovani surpreendeu ao fazer um discurso contra o jogador de futebol Neymar Jr nos stories do Instagram. Tudo começou quando ela criticou as notícias de que o atleta seria a favor da privatização de praias no Brasil. Então, ela citou que ele não seria um bom exemplo para os fãs e até comentou sobre os rumores de traição dele contra a ex-namorada.

"Quero lembrar que todos devem votar contra a privatização das praias. É senhoras, 2024. A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra quando falei que era difícil ser cidadão no Brasil? E vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo... porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Claro que fez, senão não era quem é hoje. Como uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Parece quase um plano infalível que alguém fez na carreira dessa garoto pra que tudo de repente depois do ápice fosse ao chão", disse ela.

"Como consegue fazer tanta m*rda, como consegue ser tão mau-caráter? Porque são muitos históricos, não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta m*rda grave esse garoto, que de garoto não tem p*rra nenhuma, já fez. Façam um favor, pra todos nós brasileiros, vota contra a privatização das praias e raciocina cada vez que você for dar um like em qualquer coisa que esse estrupício aparecer, dá uma puxadinha pela memória. Pensa: você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que tem, diga sim. Mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão, na nossa dor diária de estar numa situação onde o pai é um escroto. Não adianta ter a casa paga, a escola, o motorista e não ter exemplo", acrescentou.