Luana Piovani detona Neymar Jr: ‘Péssimo exemplo’

Luana Piovani surpreende com discurso contra Neymar Jr ao criticar atitudes dele: ‘Como consegue ser tão mau-caráter?'

A atriz Luana Piovani surpreendeu ao fazer um discurso contra o jogador de futebolNeymar Jr nos stories do Instagram. Tudo começou quando ela criticou as notícias de que o atleta seria a favor da privatização de praias no Brasil. Então, ela citou que ele não seria um bom exemplo para os fãs e até comentou sobre os rumores de traição dele contra a ex-namorada.

"Quero lembrar que todos devem votar contra a privatização das praias. É senhoras, 2024.A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra quando falei que era difícil ser cidadão no Brasil? E vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo... porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Claro que fez, senão não era quem é hoje. Como uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Parece quase um plano infalível que alguém fez na carreira dessa garoto pra que tudo de repente depois do ápice fosse ao chão", disse ela.

E completou: "Como consegue fazer tanta m*rda, como consegue ser tão mau-caráter? Porque são muitos históricos, não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta m*rda grave esse garoto, que de garoto não tem p*rra nenhuma, já fez. Façam um favor, pra todos nós brasileiros, vota contra a privatização das praias e raciociona cada vez que você for dar um like em qualquer coisa que esse estrupício aparecer, dá uma puxadinha pela memória. Pensa: você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que tem, diga sim. Mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão, na nossa dor diária de estar numa situação onde o pai é um escroto. Não adianta ter a casa paga, a escola, o motorista e não ter exemplo".

Então, ela detonou: "Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro, péssimo! Se ainda tivesse bombando na carreira, mas a gente já tem até a brincadeira de colocar o nome dele naquele jogador que está caindo sempre. Não dá mais like não. Você que pensa, raciocina, que é um ser pensante e não conduzido, ele é o c* da cobra. Só me corrigindo, disse que 'ainda se'... Ainda nada. Nem que ele fosse o salvador da pátria, nada o que faria ser menos mau-caráter por ser tão mau cidadão, homem e pai".

Logo depois, Piovani citou os rumores envolvendo Neymar e Bruna Biancardi. "Vou tentar desenhar, explicar, em um stories só. Pode ser que a mulher que ele esteja ache ele um ótimo pai, mas a gente precisa ter discernimento que ela está vivendo uma fantasia, né. Ela está achando que está vivendo uma coisa boa. Alguém que traia a mulher grávida três vezes durante a gestação não pode ser um bom pai porque não está levando nenhuma consideração a mãe dessa criança... Vocês tem ideia do que é gestar? Vocês tem ideia da dor.. Tenho o lugar de fala porque vivo vários problemas. As pessoas acham que não são meus. Quando um pai faz mal para uma mãe, ele está fazendo pro filho... Uma mãe que chora sozinha num travesseiro à noite ou que chora no chuveiro para os filhos não verem que ela está exausta mentalmente ou que o pai fica bravo por isso ou aquilo e resolve diminuir a pensão...", afirmou.

"E eu estou falando num lugar de fala porque já vivi tudo isso e sei mesmo o que estou falando. Sei o que é uma mãe exausta tendo que estar sorrindo, cuidando dos filhos... Essa menina acha que ele é um bom pai, mas ela não sabe. Ela está com a régua errada. Alguém que não respeita, não valoriza, não considera, não zela da mãe de um filho não é bom pai. Vocês imaginam que deve ser bom ser humilhada nacionalmente e internacionalmente? A cada traição dele todos ficam sabendo. Você imagina o tamanho da humilhação que essa mulher 'bebeu' enquanto gesta? Vocês acham que isso pode fazer bem ao bebê? Um bom pai jamais faria isso com ela gestando. Três traições. Nem uma, nem zero", completou.