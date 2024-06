Saiba quem é O Kannalha, cantor apontado como affair de Preta Gil

A aproximação entre Preta Gil e O Kannalha tem sido bastante comentada pelos fãs, levantando rumores de um novo romance

A cantora Preta Gil se apresentou com o grupo Sambay, no Circo Voador, nesta sexta, 28, no Rio de Janeiro. E o evento contou com a presença de Danrlei Orrico, que tem sido apontado como seu affair desde janeiro deste ano. Conhecido como O Kannalha, ele tem sido visto com alguma frequência em eventos da filha de Gilberto Gil.

Segundo informações do jornal O Globo, o cantor é um dos grandes fenômenos do pagode baiano. Aos 28 anos, ele já conquistou o público com hits como Verão Doce, Fraquinha, Final de Semana na Favela, Penetra, Calado Vence 777, Traficante de Desejos e o mais recente, Nego Doce.

Ele também já fez colaborações com artistas como como Pabllo Vittar e DJ Pedro Sampaio. No Instagram, ele tem 977 mil seguidores e costuma compartilhar músicas, fotos de seu dia a dia como artista e momento de sua vida pessoal.

Preta Gil ganha declaração fofa de cantor apontado como seu affair

A aproximação entre Preta Gil e O Kanalha tem sido bastante comentada por fãs. Desde o início do ano, os dois têm sido frequentemente vistos juntos. Recentemente, ele publicou uma foto ao lado de Preta e não poupou elogios à famosa: "Sem dúvidas, uma das pessoas mais f**** que existe nesse mundo. Te amo. Obrigado por todos os conselhos e puxões de orelha (risos). Que a nossa amizade seja indestrutível", escreveu ele.

A filha de Gilberto Gil, por sua vez, repostou a publicação de Danrlei em seu perfil. "Indestrutível. Te amo", disse ela. Em outra oportunidade, ela deixou um comentário sugestivo na foto do artista. "E foi assim que eu esqueci meu ex (risos)", brincou Preta Gil, na ocasião. Apesar dos rumores, a cantora segue oficialmente solteira desde o fim de seu casamento de oito anos com Rodrigo Godoy, em 2023.