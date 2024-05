Luana Piovani sobre filhos serem fãs de Neymar: 'Meu sonho é que esqueçam'

A atriz Luana Piovani fez um desabafo ao revelar que seus filhos com Pedro Scooby consideram o jogador de futebol Neymar como ídolo

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 28, para compartilhar um breve desabafo a respeito de seus filhos. Em seus stories no Instagram, a loira revelou que os herdeiros são fãs do jogador de futebol Neymar Jr.

O comentário, no entanto, não foi em tom de aprovação. Isso porque, o desabafo de Luana foi compartilhado junto com uma publicação da atriz Laila Zaid sobre a possível privatização das praias brasileiras. O atleta já se manifestou anteriormente a favor da ideia.

"Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?", escreveu a atriz na postagem. Luana Piovani é mãe de três filhos: Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 8.

Eles são frutos de seu antigo casamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby. Atualmente, o herdeiro mais velho do ex-casal está morando com o pai e a madrasta, Cintia Dicker, no Rio de Janeiro. Luana, por sua vez, segue residindo em Portugal.

Recentemente, a atriz revelou que ainda possui dificuldade em falar sobre a mudança do primogênito. O pedido para morar com Pedro Scooby partiu diretamente de Dom.

Luana Piovani revela o que gostaria de evitar na criação dos filhos

Luana Piovani tirou um tempo para responder aos questionamentos dos seguidores. Sem papas na língua, ela revelou o que evitaria na maternidade, e, sem citar nomes, falou sobre a relação que tem com o pai dos filhos, o surfista Pedro Scooby.

"Qual parte em ser mãe você gostaria de pular?", perguntou um internauta. "A de ter que lidar com o pai", respondeu a atriz, que também compartilhou uma imagem que falava sobre mulheres que dão conta de tudo.

Vale lembrar que apesar de não ter mencionado o nome do ex-marido, a atriz passou por um longo processo e inclusive, foi proibida de citá-lo em suas redes sociais: "Como eu fui considerada culpada, tem multas 'penduradinhas' por eu falar do Genitor, uma vez que eu não posso falar sobre o Genitor na internet, queimar o filme dele", ela disse em abril deste ano.