Jheny Santucci desabafa após polêmica: ‘Difícil aguentar calada’

Namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci rebate críticas por se pronunciar após polêmica envolvendo a família do amado

Namorada do ator e cantor Arthur Aguiar, a influenciadora digital Jheny Santucci apareceu nas redes sociais para repudiar as críticas sobre o seu pronunciamento após polêmica familiar. Tudo começou quando os internautas apontaram uma atitude da filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi e a questão repercutiu nas redes sociais. Com isso, Arthur e Maíra trocaram alfinetadas em seus perfis, e Jheny defendeu o amado.

Agora, a influencer rebateu os comentários de quem disse que ela não deveria se pronunciar porque não é parente direta da criança. "Sabe o que é mais louco disso tudo? É que o Brasil inteiro pode falar sobre, pode comentar, pode opinar, e eu tenho que ficar calada, quieta. Se não eu vou estar sendo biscoiteira, ou vou ser a que defende macho e amanhã pode ser eu ou a filha não é minha e não devo me meter. Gente, é sobre a minha família. O que foi falado hoje diz respeito a mim e diz respeito ao meu lar. Foi colocado em questão os meus valores, o meu caráter - não só meu, como do Arthur também. E não é questão de defender macho, é questão de defender eu mesma. Porque, se eu e o Arthur, a gente mora junto, e, automaticamente, a Sophia convive comigo, o que ela quis dizer com isso? Essa declaração dela… É difícil aguentar calada, ouvir esse monte de coisa e ficar quieta”, disse ela.

Então, Jheny alfinetou a ex-mulher do namorado. "A gente aqui não desrespeita o lar de ninguém. Então exijo respeito comigo, com o Arthur e com o meu lar porque a gente não faz isso com você. Respeito é bom e eu gosto. Eu acho que já deu. Eu acho que o que ficou no passado ficou, o passado tem que ser superado. Eu não tive a dor dela como mulher, o que ela sofreu no relacionamento, em nenhum momento eu falo sobre isso, porque cada um sabe o que viveu. Mas hoje cada um vive o seu relacionamento, cada um tem sua família e certos tipos de coisa não tem que ser resolvido pela internet, tem que ser resolvido dentro de casa. Não tem que levar para a internet e colocar um culpado em alguém. Os dois estão criando uma filha, é uma pessoa, um ser humano, os dois tentar ser unidos. Sabe qual é o problema? A falta de superação não deixa isso acontecer. A necessidade de vir para a internet e fazer polêmica com absolutamente tudo é maior e é mais importante do que a filha. Uma coisa que deveria ser falada e não ficar procurando um culpado pelo que aconteceu é que a Sophia é uma menina de 5 anos, que está sendo exposta de uma maneira absurda, lembrando que ela tem apenas cinco anos de idade”, declarou.

E completou: "Não é porque ela é filha de famoso que ela não tem direito de errar. Toda criança já falou alguma besteira. Eu, quando era criança, já falei, você que está aí e seu filho… Não existe um culpado para isso. Ela pode ter ouvido na escola, de uma amiga, crianças falam mesmo. E a gente tem que ter o papel de educar, de falar que está errado, de repudiar aquela fala, e não trazer para a internet um assunto que tem que ser resolvido dentro de casa. E a menina está sendo exposta, é o que mais me deixa triste”.

Por fim, ela refletiu: "É uma fala que já foi repreendida pelo pai, acredito que pela mãe também, mas que não deveria ter sido pauta, não deveria ter trazido para cá esse assunto. Era um assunto que ninguém estava falando, poucas pessoas viram, e por uma declaração foi colocado em questão e o país inteiro viu”.