Sertanejo Hudson celebra o aniversário dos filhos Davi e Helena

Sertanejo Hudson e a esposa, Thayra Machado, organizam festa de aniversário divertida para os dois filhos, Davi e Helena

O cantor sertanejo Hudson, da dupla com Edson, comemorou o aniversário dos filhos mais novos em grande estilo. Ele e a esposa, Thayra Machado, organizaram uma festa divertida para os pequenos Davi, de 9 anos, e Helena, de 7 anos.

As crianças comemoraram a nova idade em uma festa montada na chácara onde a família mora no interior de São Paulo. Eles contrataram várias diversõs e animação de festa para a diversão da criançada com o tema de acampamento. Inclusive, os convidados e os aniversariantes dormiram em barracas no jardim.

O evento contou com trilha na mata preparada por escoteiros, fogueira para fazer marshmellows, karaokê e histórias. A festa só terminou no dia seguinte com um café da manhã caprichado.

“Uma comemoração assim tem a nossa cara, o jeito da nossa família. Nossa intenção foi em proporcionar uma diversão real aos nossos filhos e aos amiguinhos deles, sem celular, sem jogos, longe da tecnologia. E foi absolutamente incrível. Tenho certeza de que Davi e Helena jamais esquecerão”, disse o pai coruja.

E a mãe completou: "Somos uma família real e temos prazer em ser assim, aproveitar ao máximo junto aos nossos filhos, incluindo os irmãos do Davi e da Helena, Jéssica, Letícia e Juan. Foi uma proposta diferente e ao mesmo tempo desafiadora, já que trouxemos 50 crianças para acampar em casa! Mas deu tudo certo, com a certeza de que essa comemoração realmente foi inesquecível para todos".

Veja as fotos da festa de aniversário: