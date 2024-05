Neymar Jr e Bruna Biancardi levam Mavie para seu primeiro jogo de futebol

Neymar Jr e Bruna Biancardi levam Mavie para conhecer estádio saudita e posam juntos enquanto assistem primeiro jogo de futebol com a herdeira

Neste sábado, 11, Bruna Biancardi e Neymar Jr fizeram mais uma aparição em público durante sua viagem para Arábia Saudita. Desta vez, o jogador de futebol e a influenciadora digital levaram a filha, a pequena Mavie, que tem apenas sete meses, para conhecer o estádio Príncipe Faisal bin Fahd e assistir seu primeiro jogo de futebol.

Afastado desde que sofreu uma lesão em outubro do ano passado, Neymar Jr. foi assistir a um jogo de seu clube saudita, o Al-Hilal, e celebrar mais uma conquista do time. Durante o evento, que foi registrado por emissoras locais e compartilhado nas redes sociais da equipe, o jogador e a influenciadora foram vistos sentados lado a lado, acompanhados de alguns amigos.

Olha só quem está asssitindo ao jogo do @Alhilal_FC - devidamente uniformizada - com o papai, Neymar Jr !!!! 💙💙

.

Look who's watching Al-Hilal's match - duly uniformed - with daddy Neymar Jr.!!!!#mavie#neymar#neymarjr#alhilalpic.twitter.com/dB5hLCy9dP — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) May 11, 2024

Entre os registros, Mavie também apareceu usando uma roupinha fofa para homenagear o craque, com a palavra ‘papai’ escrita em seu uniforme. Na legenda de uma das publicações, o clube saudita destacou que o brasileiro estava acompanhado de sua ‘família’ e logo os fãs encheram os comentários questionando se Bruna e Neymar reataram o namoro.

Em seu próprio perfil no Instagram, o jogador não se manifestou sobre os rumores de uma reconciliação e não compartilhou fotos ao lado da ex-namorada. Neymar publicou apenas um vídeo comemorando a vitória de seu time com a pequena no colo. Bruna também não dividiu cliques da ocasião em suas redes sociais até o momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por نادي الهلال السعودي (@alhilal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por نادي الهلال السعودي (@alhilal)

Vale lembrar que na última quinta-feira, 9, a influenciadora digital foi vista fazendo compras de roupas infantis na companhia do jogador de futebol em um shopping na Arábia Saudita. O ex-casal foi flagrado no local por fãs do jogador Malcom Oliveira, também brasileiro e jogador do Al-Hilal - mesmo time que Neymar defende atualmente.

No vídeo, Bruna surgiu escolhendo vestidos para a filha, enquanto o atleta estava brincando com amigos ao fundo. Em outro registro, a influenciadora sai do estabelecimento, seguida por Mavie com a babá e Neymar. O craque brasileiro estava acompanhado de seguranças, que, em certo momento do vídeo, tentam ajudar a babá com a bebê.

Vale mencionar que Bruna e Neymar terminaram o relacionamento em 2023, após diversas polêmicas de traições por parte do craque da Seleção Brasileira. No entanto, recentemente eles começaram a ter uma relação mais próxima novamente. O jogador chegou até a se declarar para sua ex-namorada nas redes sociais em seu aniversário.

Neymar Jr e Bruna Biancardi estiveram juntos em 7º mesversário da filha

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, completou 7 meses de vida na última segunda-feira, 6. E em celebração do mesversário de sua herdeira, o jogador de futebol e a influenciadora digital se reuniram na Arábia Saudita para passar um tempo juntos. Na última terça-feira, 7, o ex-casal publicou um registro de Mavie para comemorar a ocasião.