Rico Melquiades revela incentivo para entrar no meio artístico: 'Minha família'

Em entrevista à TV CARAS, Rico Melquiades relembra início de sua carreira com as redes sociais e abre o coração ao falar sobre sua família

O humorista Rico Melquiades (31) começou sua carreira de influenciador digital em 2018, mostrando em suas redes sociais sua relação com familiares e situações do cotidiano de uma forma divertida. Em entrevista à TV CARAS, ele abre o coração ao revelar incentivo para entrar no meio artístico: "Minha família".

O campeão do reality A Fazenda 13 confessa que ingressou nas redes sociais para poder proporcionar melhores condições de vida para os seus familiares. O influenciador digital menciona que vem de uma origem humilde e reforça sua relação com seus parentes mais próximos.

"Eu sou muito família, eu vivo para minha família. Sempre quis entrar nesse mundo pensando na minha família, pensando em dar uma vida melhor para eles. Nós sempre fomos de uma origem pobre, nós nunca tivemos uma pessoa rica na família [...] Até mesmo para lazer, nossa família era toda pobre", revela.

Por conta dessa origem humilde, Rico carregou durante muito tempo essa ambição de prosperar profissionalmente e poder proporcionar melhores condições de vida para os seus familiares: "Sempre quis dar o melhor para minha família, esse sou eu. Sou o Ricardo que sempre pensou em crescer na vida para tentar mudar a vida de toda minha família".

PRECISOU DE UM TEMPO

No final do ano passado, Rico Melquiades, após recuperação de uma cirurgia plástica no rosto, o influenciador digital confessou que estava se sentindo instável com seus sentimentos e por conta desse período ficou afastado das redes sociais.

Segundo o famoso, ele estava tendo muitos altos e baixos com a saúde mental. "Eu tô tendo umas crises que eu nunca tive na minha vida. Uma hora eu estou bom, outra hora eu tô muito mal, eu começo a chorar sem um porquê. Eu tô tendo uma angústia no meu peito, uma ansiedade, tipo assim, do nada", confessou na época.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: