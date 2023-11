Após cirurgia plástica, Rico Melquiades explica seu sumiço das redes sociais

Se recuperando de um procedimento cirúrgico no rosto, Rico Melquiades usa suas redes sociais e explica seu sumiço da internet; confira!

Nesta tarde de terça-feira, 14, o vencedor de A Fazenda 13,Rico Melquiades, surgiu nas redes sociais para explicar o seu sumiço da internet. Em recuperação de uma cirurgia plástica no rosto, o influenciador digital confessou que estava se sentindo instável com seus sentimentos.

Em vídeos compartilhados nos stories de seu Instagram, ele desabafou sobre o seu afastamento das redes. "Não sei se vocês já perceberam, uma hora eu gravo, outra hora eu não gravo, eu sumo. Eu tô passando por um grande problema na minha vida, psicologicamente, mentalmente", iniciou.

Segundo o famoso, ele está tendo muitos altos e baixos com a saúde mental. "Eu tô tendo umas crises que eu nunca tive na minha vida. Uma hora eu estou bom, outra hora eu tô muito mal, eu começo a chorar sem um porquê. Eu tô tendo uma angústia no meu peito, uma ansiedade, tipo assim, do nada", confessou.

Rico ainda afirmou que teve uma grande crise na última segunda-feira, 13. "Quando eu estou ausente do meu Instagram, não é porque eu quero, é porque eu não estou bem. Uma hora eu tô muito bom, como eu falei para vocês, outra hora eu estou muito mal. Ontem mesmo eu estava com meu coração muito angustiado, eu estava sentindo uma ânsia de nervosismo por dentro. Eu só queria estar na minha cama chorando", disse ele.

Em seguida, ele ainda contou que comprou hipercalóricos e whey protein, para tentar engordar um pouco, já que ele recebeu algumas mensagens sobre a sua perda de peso. "As pessoas estão tudo quando me veem falam: 'Ah você tá muito magrinho, parece que você tá doente'. Gente, eu passei por uma cirurgia, que eu tava comendo comida pastosa, eu não estava me alimentando direito. É lógico que a gente vai emagrecer", desabafou Rico, que irá entrar em um processo de ganho de peso em breve.

A cirurgia de Rico Melquiades

No fim de outubro, Rico Melquiades surpreendeu seus seguidores ao mostrar os resultados de sua cirurgia plástica no rosto. O procedimento estético custou cerca de R$ 50 mil e foram feitos após o influenciador digital receber diversas críticas sobre sua aparência.

O resultado foi exibido em entrevista ao programada Domingo Espetacular, da Record TV, além de também ter mostrado as mudanças nas redes sociais. No procedimento, ele fez rinoplastia, afinou o rosto e também fez mudanças nos olhos e na boca.

Na legenda foto no Instagram, Rico escreveu: “Finalmente veio aí! Depois de passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi as cirurgias plásticas na face e mostro agora o resultado para vocês! Agradeço a Deus, a Dra. Mariana Felinto e a vocês por me apoiarem”.