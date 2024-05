Britney Spears e Sam Asghari chegam a acordo de divórcio 9 meses após separação

Britney Spears e ex-marido chegam a acordo para oficializar divórcio; o casal se separou em 2023, mas discordavam sobre um acordo pré-nupcial

A cantora Britney Spears e Sam Asghari parecem, finalmente, terem chegado a um acordo de divórcio quase um ano após se separarem. De acordo com o TMZ, o ex-casal apresentou os documentos judiciais para uma sentença estipulada, o que significa que ambos concordaram com o que foi definido.

Agora, os registros entregues à corte pelos advogados das partes precisam da assinatura do juiz para se tornarem oficiais. O veículo acrescentou, ainda, que os termos do acordo pré-nupcial entre o ex-casal devem ser mantidos.

Assim, o modelo não receberá nenhuma quantia proveniente da fortuna da cantora. O patrimônio líquido dela está avaliado em US$ 60 milhões, aproximadamente R$ 299 milhões. No entanto, o TMZ apontou que a princesa do pop estaria pagando o aluguel de seu ex-marido. Segundo o veículo, o plano era que Britney desse a Sam um cheque de 6 dígitos para cobrir as despesas com moradia, algo que não foi confirmado até o momento.

De acordo com a revista americana People, Ashgari entrou com o pedido de divórcio em 16 de agosto de 2023, 14 meses depois do casamento.O motivo para colocar um fim na união segundo o modelo foram diferenças irreconciliáveis. No pedido, ele também apontou 28 de julho como a data exata da separação.

À época, Sam chegou a acusar a voz de "Piece of Me" de traição, o que teria sido o estopim para o término. Britney, por sua vez, negou as declarações. "Britney e Sam se separaram. Ela está convencida de que não traiu. Os dois não se deram bem por um tempo e finalmente chegou ao fim após uma grande explosão", disse uma fonte ao Entertainment Tonight.

Britney e Sam se casaram em uma cerimônia íntima na casa da artista, na Califórnia, em junho de 2022, quase seis anos após se conhecerem no set do clipe "Slumber Party*, em 2016. Antes da união, em abril de 2022, Spears anunciou que estava grávida. Pouco tempo depois, o casal contou que ela sofreu um aborto.

