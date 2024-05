Virginia Fonseca descarta temer novos desafios: 'Maturidade'

Em entrevista à Revista CARAS, Virginia Fonseca comemora os êxitos de seu programa no SBT e exalta a chegada de mais um herdeiro

Com o pé direito. Foi assim que Virginia Fonseca (25) estreou no SBT com o Sabadou, programa que fez a audiência do canal crescer em 52% no horário, assumindo a vice-liderança da TV aberta. A nova empreitada profissional da influenciadora foi coroada com mais uma alegria em família: depois de Maria Alice (2) e Maria Flor (1), ela espera por José Leonardo, outro fruto do casamento com o cantor Zé Felipe (26).

– Quais os maiores desafios como apresentadora?

– A responsabilidade de conduzir um programa é muito desafiadora. Você põe muita pressão em si mesma. O mais difícil é achar o equilíbrio entre a autocrítica e a diversão de conduzir o programa, mantendo minha essência e alegria.

– O que você já aprendeu nos bastidores da atração?

– A complexidade e superprodução da televisão é algo que me surpreendeu. Eu tenho o celular, onde eu produzo tudo muito rápido e em tempo real. Na televisão, tem uma equipe toda que deixa tudo pronto, cheio de detalhes. Não estava acostumada com isso.

– Vamos falar da terceira gestação? Como está se sentindo?

– Foi planejada, mas só aconteceu quando eu e o Zé desencanamos. Deixamos fluir no tempo de Deus. Agora, teremos um José para cuidar das Marias, isso vai ser maravilhoso! A gravidez já está muito diferente das outras. Tive enxaquecas muito fortes nas outras gestações e nesta me sinto superdisposta. Não tenho passado por fortes dores de cabeça, a barriguinha apareceu mais rápido. Estou ansiosa!

– Você já comentou sobre críticas que recebe sobre a criação das Marias. Quais os desafios em se dividir entre a carreira de influencer e os filhos?

– Eu e a minha família somos muito bem resolvidos nisso, porque absolutamente tudo que eu e Zé fazemos é por eles. Claro que sei da complexidade da minha agenda e, justamente por isso, quando tenho tempo livre, fico grudada nelas, eu gosto de acompanhar as atividades, levar na escola, ver e viver toda a evolução. Com o José Leonardo, não será diferente. Tudo que eu faço agora é para o futuro dos meus filhos e da minha família ser simplesmente maravilhoso.

– Sente que essas críticas também tem um viés machista, de julgamento sobre mães que também trabalham?

– Sinto que a internet dá esse espaço para as pessoas falarem o que bem entendem. Umas julgam, outras apoiam e a vida é assim. O ponto mais importante é você saber da sua própria verdade e também achar um caminho para conseguir absorver tudo aquilo que te eleva e te impulsiona, sejam as críticas ou os elogios. A internet tem seus contras e, às vezes, as pessoas machucam os outros com o excesso de críticas. Mas ela também te ensina a ganhar muita maturidade com as pancadas que você toma durante o caminho.

– Como se dá a relação de cumplicidade entre você e o Zé Felipe? Como vocês se apoiam?

– O Zé é inexplicável. Ele é muito parceiro. Deus realmente colocou o homem da minha vida no meu caminho porque ele é o tipo de pessoa que me dá força para sonhar, para realizar e que tem esse lado família muito forte, assim como eu. É difícil de explicar, mas o meu Zé é muito especial. Eu o amo, amo nossa família e tudo que construímos juntos.

– Você é acompanhada por mais de 46 milhões de pessoas só no Instagram. Tem algum momento que o excesso de exposição te incomoda? Como lida com isso?

– Acredita que nunca tive esse incômodo? Vejo meus seguidores como parte da minha família e da minha rotina. Eu gosto tanto de compartilhar tudo com eles. Quando estou gravando o programa ou em reunião, sinto falta. Aí, já chego ao camarim e explico tudo, passo um resumão de como foi o compromisso. Gosto dessa interação com o meu público.

– Acha que sofre com alguma perseguição injusta dos haters?

– Acredito que tudo é uma constância. O importante é não se perder no caminho, manter sua verdade e seguir naquilo que você realmente acredita. Nada é tão poderoso quanto passar a sua verdade! Quanto à perseguição, isso é coisa da internet. Todo o percurso até aqui serviu de aprendizado mas, como eu disse, no final o que vale é a verdade.

– Você ainda é jovem, mas já conquistou muita coisa em sua carreira. Que tipo de filme passa na cabeça ao olhar para trás?

– A gente sempre sonha com muita coisa, mas realmente eu não esperava alcançar tudo isso em tão pouco tempo. Deus realmente é muito bom comigo. Eu lembro que tudo começou com um vídeo e, hoje, estou em horário nobre da televisão, todos os sábados. É surreal! Realmente, eu só tenho a agradecer. Que Deus nos abençoe e nos oriente sempre!

– Sente que precisou amadurecer muito cedo? Isso te afeta?

– Sempre fui muito enérgica, imediatista, talvez isso tenha até ajudado nessa maturidade. Hoje, me vejo mais madura, porém com um caminho muito longo pela frente. Eu não gosto de me sentir acomodada e isso faz com que eu sempre busque mais maturidade.

– Como é um dia na sua vida? Como dá conta de tudo?

– Ou trabalha ou trabalha: não dá para ficar de boa em casa. Não tem conta que aguente! Essa vontade de trabalhar eu sempre tive e acho que esse é o momento para trabalhar o máximo possível para, lá na frente, só aproveitar a minha família, ver meus filhos com um futuro incrível e apoiar seus sonhos. Sei que estamos no começo do programa, mas eu estou muito feliz, dando 100% de mim. Peço a paciência de vocês, eu sempre acompanho o feedback para melhorar e ficar cada vez mais próxima de vocês.

