Virgínia revela detalhes de seu programa após assinar com o SBT: "Eternamente grata"

Virgínia revela detalhes de seu programa; ela estreia na emissora em 2024

A influenciadora Virgínia Fonseca acaba de assinar contrato e se tornar oficialmente apresentadora do SBT. Em um longo texto publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 20, ela se pronunciou sobre o novo desafio.

"Muita gratidão primeiramente a Deus e a todos vocês!!! Sempre me falaram que eu tinha que ter o meu programa, que era pra eu correr atrás disso e eu sempre respondi que na hora que fosse pra ser, seria!! E olha só… Chegou em mim essa oportunidade que sempre sonhei!", afirmou ela.

A esposa de Zé Felipe posou nos estúdios e contou detalhes da atração. "Eu amo o SBT, lembro quando eu assistia com minha mãe, pela televisãozinha do meu quarto e tinha que ficar mexendo na antena pra não falhar e agora terei meu programa aos sábados a noite", escreveu.

Ao final, a loira ainda agradeceu. "Deus sempre faz as coisas no tempo certo!! Eu amo trabalhar, meus pais sempre me deram esse exemplo e minha mãe sempre me falou que se eu quisesse algo, eu teria que trabalhar pra ter e nunca depender de ninguém… Ela sempre me deu força e sempre me apoiou em absolutamente tudo!! Agradecer ao SBT e a Daniela Beiruty por pensarem em mim, serei eternamente grata por essa oportunidade!! Prometo entregar 100000% de mim, como em tudo que faço!! 2024 é nosso", disparou ela.

Influenciadora é sucesso nas redes sociais

Vale lembrar que a influencer tem uma carreira de sucesso na internet. Ela tem apenas 24 anos, mas já acumula mais de 44 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ela costuma mostrar o seu dia a dia ao lado da família e também tem empresa de produtos de beleza. Virginia é casada com o cantor Zé Felipe e tem duas filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Veja: