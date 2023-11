Virginia Fonseca assina contrato com o SBT: ‘Sempre foi meu sonho’

Influenciadora digital de sucesso, Virginia Fonseca dá seus primeiros passos na TV com contrato no SBT

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com novidade em sua vida profissional. Ela acaba de assinar contrato com o SBT para se tornar apresentadora de TV e vai integrar a grade de programação da emissora em 2024.

A informação foi confirmada por ela para o colunista Leo Dias, que ainda divulgou uma declaração dela sobre sua nova fase. “Sou a mais nova contratada do SBT! Pensa numa pessoa que está feliz, eu mesma! Este sempre foi meu sonho, agora foco e trabalho dobrado para fazer a melhor entrega. Até porque já estou me sentindo em casa”, disse ela.

Ainda segundo o colunista, Virginia deverá ter um programa de variedades nos sábados à noite. Vale lembrar que a influencer tem uma carreira de sucesso na internet. Ela tem apenas 24 anos, mas já acumula mais de 44 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ela costuma mostrar o seu dia a dia ao lado da família e também tem empresa de produtos de beleza.

Virginia é casada com o cantor Zé Felipe e tem duas filhas, Maria Alice e Maria Flor.

View this post on Instagram A post shared by Virginia Fonseca Costa (@virginia)

SBT fez outras contratações nos últimos tempos

O SBT está renovando o seu time de talentos nos últimos tempos. A emissora de Silvio Santos contratou astros como Cléber Machado, Regina Volpato, Michelle Barros e Tirullipa para novos projetos.

Inclusive, Regina Volpato e Michelle Barros vão integrar um novo programa em 2024. Os detalhes da nova atração ainda não foram revelados, mas Regina está radiante com o novo passo em sua carreira. "Estou muito feliz em voltar a fazer parte da família SBT e contente com o novo desafio!”, disse ela.

Michelle também comemorou a novidade. "Estou extremamente feliz em fazer parte desse projeto que vai ao encontro do que eu sonhava fazer! Mais ainda por ser numa casa tão receptiva, que sempre me acolheu com grande afeto e que acredita no meu trabalho! Só tenho a agradecer muito ao SBT e vamos ao trabalho!", disse ela.