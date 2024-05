Filho de Sabrina Petraglia comemora aniversário de 5 anos com festão

Ao lado dos familiares e amigos, a atriz Sabrina Petraglia comemorou o aniversário de cinco anos do filho mais velho, Gael

Gael, o filho mais velho de Sabrina Petraglia e Ramón Velázquez, completou cinco anos de vida, e a mamãe fez questão de comemorar a data especial com um festão. Nesta quinta-feira, 2, em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou as fotos da celebração, que contou com a presença de vários amiguinhos do aniversariante, e o parabenizou.

"Gael, meu primeiro filho, está completando 5 anos. O nascimento dele foi um grande marco na minha vida em todos os sentidos. Me tornei completamente outra desde que ele me fez mãe. Meu menino, que nasceu de 34 semanas e passou por uma dura UTI, hoje celebra feliz e saudável. Que benção! Quanto amor e gratidão sinto por ele estar aqui comigo", começou a artista.

Em seguida, Sabrina rasgou elogios ao primogênito. "De sorriso fácil, esse é o meu menino doce. Carinhoso e já no olhar entrega o quão generoso é. O ato de compartilhar é algo natural no seu repertório. Adora uma festa e brilha os olhos com pequenas surpresas no dia a dia. Ele ama receber amigos em casa e dar presentes."

Por fim, ela deu detalhes sobre como foi a comemoração. "Ontem, Gael festejou esse dia do jeitinho que ele gosta, rodeado por 38 crianças! Em pleno meio de semana, fiquei com medo de muitos não aparecerem, acho que esqueci por um segundo o quão popular e carismático é esse meu filho. Que Deus continue te protegendo meu menino grande. É um privilégio te ver crescer e construir com você, todos os dias, esses laços que sei, serão eternos", completou.

Vale lembrar que Sabrina e Ramón também são pais de Maya, de três anos, e Léo, que completou dois anos no mês passado.

Confira a publicação:

