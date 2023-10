Rico Melquiades revela o resultado da cirurgia plástica no rosto

Rico Melquiades aparece com o rosto transformado após cirurgia plástica

O ex-A Fazenda e influenciador digital Rico Melquiades surpreendeu os fãs ao mostrar o resultado da cirurgia plástica que fez no rosto. Ele já contou que gastou cerca de R$ 50 mil para fazer procedimentos estéticos no rosto após receber críticas para a sua aparência.

O rapaz mostrou o resultado da cirurgia em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, e também em uma foto nas redes sociais. No procedimento, ele fez rinoplastia, afinou o rosto e também fez mudanças nos olhos e na boca.

Na legenda foto no Instagram, Rico escreveu: “Finalmente veio aí! Depois de passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi as cirurgias plásticas na face e mostro agora o resultado para vocês! Agradeço a Deus, a Dra. Mariana Felinto e a vocês por me apoiarem”.

View this post on Instagram A post shared by Rico Melquiades 🔥 (@ricoof)

Rico Melquiades reage ao ver seu nome negativado

Há poucos meses, o Campeão de A Fazenda 13, Rico Melquiades (29), revelou para os seus seguidores que começou o ano daquele jeito. É que o nome do milionário foi parar na lista negra do SPC/Serasa.

Segundo o colunista Léo Dias, do site Metrópoles, o humorista teve o nome negativado ao esquecer de pagar uma dívida mínima que estava em aberto em seu cartão de crédito.

"Eu esqueço de pagar as faturas do meu cartão. E foi o NuBank quem negativou o meu nome porque esqueci a fatura do último mês. Passei o Réveillon lá em São Miguel do Gostoso e hoje voltei para casa", disse ele.

O que chamou atenção dos internautas é que o humorista foi negativado por estar com uma dívida irrisória."R$ 40 reais. Sim, foram quarenta reais! Mas é porque eu esqueço mesmo, gente", completou.