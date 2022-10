Rico Melquiades bate boca com Rosiane Pinheiro durante gravação de programa

A peoa eliminada de A Fazenda 14 Rosiane Pinheiro discutiu com o último vencedor, Rico Melquiades

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 18h57

Eliminada nesta quinta-feira, 6, do reality show rural A Fazenda 14, Rosiane Pinheiro, terceira pessoa a sair, participou da gravação do programa Hora do Faro nesta sexta-feira, 7. Mas, durante uma dinâmica junto do humorista Rico Melquiades, ganhador da edição 13 do reality, acabou discutindo com o influenciador, viralizando nas redes sociais.

Com muita gritaria, Rosiane disse ao humorista: “É aí que você vem parar aqui ó, na sola do meu sapato”, disparou, batendo com o salto no chão. “Você que lute, você é muito venenoso. Eu não vou deitar para você”, continuou.

Rico não deixou barato, rebatendo os gritos da eliminada. Uma discussão até tentou se iniciar, mas o apresentador do programa, Rodrigo Faro, interveio e conseguiu controlar os ânimos dos participantes.

Veja o momento em que Rico e Rosiane se desentendem na Hora do Faro:

Também rolou uma severa desinteligência entre Rosiane é Rico Melquiades. #AFazenda#HoraDoFaropic.twitter.com/H7W9l9kvWX — Chico Barney (@chicobarney) October 7, 2022

Com 21,28% dos votos, Rosiane está fora do jogo!

A terceira eliminada de A Fazenda 14, Rosiane Pinheiro, perdeu a disputa contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos. Com apenas 21,28% dos votos para sua permanência, ela recebeu apenas 6% a mais que o modelo.

“Eu errei em me comunicar, deveria ter pensado mais em mim, mas como sou espontânea acabei pedindo para a Deborah sair. Mas, eu quero muito que ela saia, o Tiago é do meu time. Fui abraçada pelo time A com muito carinho e atenção. A Débora é dissimulada, entra nas conversas que não tem nada a ver com ela. Ela entrou dizendo que ser amiga da Deolane e não era amiga de nada”, se explicou a eliminada, após ser questionada por Adriane Galisteu, apresentadora do reality, que achou estranho o pedido de voto de Rosi, que parecia pedir mais a saída de Deborah do que sua própria permanência.