Lucas Buda expõe motivo para ter recusado convite para 'A Fazenda'

Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, se pronunciou sobre o convite que recebeu para participar do reality 'A Fazenda 16', da Record TV

Lucas Henrique, mais conhecido como o Buda do BBB 24, se pronunciou sobre ter recebido um convite para participar do reality show A Fazenda 16, da Record TV. Além do professor, Camila Moura, sua ex-mulher, também teria sido procurada para fazer parte do elenco do programa.

Em entrevista ao Splash, do UOL, o capoeirista confirmou que foi convidado para entrar na atração, mas disse que recusou por achar que a proposta não teria benefícios. "O contato foi feito via uma agência, e eu disse que gostaria de ouvir uma proposta. No entanto, a relação entre proposta x risco x benefício de entrar no programa não estava compensando. Por isso, decidi não continuar com a negociação. Eu teria que abrir mão do mestrado, por exemplo", afirmou.

Buda também revelou se o fato de sua ex-mulher estar cotado para o elenco seria um empecilho. "Isso para mim não era uma questão. Apesar de achar que, caso ela vá, pelo menos no começo, as pessoas iriam ficar curiosas para ver a gente disputando, ou rivais até o fim do jogo, ou como aliados", explicou.

Mesmo tendo recusado a proposta inicial, o ex-BBB não descartou a possibilidade de aceitar o convite caso recebe uma proposta melhor. "Ainda não fechei as portas. Caso a proposta melhore, talvez aconteça", finalizou.

Lucas Buda é flagrado aos beijos com mulher misteriosa

A vida de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, continua agitada! Após viver um breve affair com a prima de MC Binn, seu ex-colega de reality show, o capoeirista foi flagrado aos beijos com uma mulher misteriosa no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas.

O evento, ocorrido durante o último fim de semana, contou com a presença de diversos ex-BBBs, que fizeram questão de prestigiar a apresentação de Isabelle Nogueira com o Boi Garantido. De acordo com o portal LeoDias, que divulgou com exclusividade imagens de Lucas Buda com a moça, ela é integrante do Boi Caprichoso.