Será? Jornalista revela quem é o primeiro homem confirmado em A Fazenda 16

O reality show A Fazenda 16 tem previsão para começar no dia 13 de setembro de 2024 e os rumores sobre a lista de participantes estão agitando a internet. De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, a escalação do elenco já começou e o primeiro confirmado seria o personal trainer Gilson de Oliveira, envolvido na separação de Belo e Gracyanne Barbosa.

Gilson de Oliveira é atleta de fisiculturismo e personal trainer. Após ser apontado como pivô da separação do casal, ele viu seu número de seguidores no Instagram crescer de 3 mil para 129 mil. Nas redes sociais, Gilson compartilha frequentemente fotos de sua rotina de exercícios e dos troféus de fisiculturismo que conquistou em competições.

Quem também está cotada para o elenco do reality rural é Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda. A professora de história, ganhou notoriedade ao terminar seu casamento durante a participação do então marido no BBB 24. Sentindo-se traída ao vê-lo próximo de Pitel, ela optou por entrar com o pedido de divórcio. Quando ele foi eliminado do Big Brother, ele já estava divorciado.

Saiba os nomes que Adriane Galisteu indicou para o elenco de A Fazenda 16

A apresentadora Adriane Galisteu também está ansiosa para a escalação do novo elenco de A Fazenda. Recentemente, ela contou que entregou uma série de nomes para o diretor Rodrigo Carelli, mas confessou que suas indicações não costumam entrar no programa. Mesmo assim, contou quem gostaria de ver no confinamento.

"Nunca entra...Já mandei mais de 25 nomes para o Carelli e ele falou que estou animada esse ano. Falei que estou muito, porque tem muita coisa acontecendo. Mas a Gracyanne foi o primeiro nome que eu mandei, Silvia Abravanel, Fiuk, botei os nomes", disse ela ao portal Quem.