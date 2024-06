Saiba os nomes que Adriane Galisteu indicou para o elenco de A Fazenda 16

Ansiosa para a escalação do novo elenco de A Fazenda, Adriane Galisteu contou que entregou uma série de nomes para o diretor Rodrigo Carelli

A apresentadora Adriane Galisteu já está ansiosa para a escalação do novo elenco de A Fazenda, que volta ao ar na Record em setembro deste ano. Durante o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr, a artista contou que entregou uma série de nomes para o diretor Rodrigo Carelli, mas confessou que suas indicações não costumam entrar no programa.

Mesmo assim, contou quem gostaria de ver no confinamento. "Nunca entra...Já mandei mais de 25 nomes para o Carelli e ele falou que estou animada esse ano. Falei que estou muito, porque tem muita coisa acontecendo. Mas a Gracyanne foi o primeiro nome que eu mandei, Silvia Abravanel, Fiuk, botei os nomes", disse ela ao portal Quem.

Série documental Barras Invisíveis

Apesar de apresentar o reality show rural, Galisteu confessou que não se sentiu completamente à vontade sendo filmada no seu dia a dia. A apresentadora, de 51 anos, é a estrela da série documental Barras Invisíveis, que narra sua própria história e é o primeiro material brasileiro da Universal Plus.

"Dia 13 de agosto estreia na Universal Plus, que também está chegando no Brasil, com conteúdo brasileiro. Aliás, meu red carpet em Los Angeles tem a ver com isso, quando fui para lá. Muito feliz de ser a voz da Universal Plus no Brasil e o primeiro conteúdo brasileiro vai ser o Barras Invisíveis. Já estou gravando a segunda temporada aliás", antecipou.

Ela detalhou os bastidores de permitir que as câmeras invadissem sua vida, ao lado do marido, Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio, de 13 anos. "Estou super animada, mas não é fácil", confessou. "A gente fica gravando o dia inteiro para pegar quatro, cinco cenas", relatou Vittorio. "Estou tão habituada com TV, com foto, com ao vivo, mas não estou habituada com uma câmera sem maquiagem, essa coisa do dia a dia, do desespero", admitiu Galisteu.