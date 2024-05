Christina Rocha abre o jogo sobre participar de 'A Fazenda'

A apresentadora Christina Rocha, que saiu do SBT após 40 anos na emissora, falou sobre a possibilidade de participar do reality da Record

Christina Rocha falou sobre os boatos que surgirem na internet sobre uma possível participação no reality A Fazenda, da Record TV. A apresentadora, que saiu do SBT após 40 anos na emissora, confessou que seria expulsa da atração no primeiro dia de confinamento.

Durante uma participação no 'O Programa de Todos os Programa', no YouTube, a artista contou que após deixar a emissora de Silvio Santos já recebeu algumas propostas para comandar um programa e um reality show. Christina, então, foi questionada sobre a possibilidade de aceitar um convite para a atração rural.

"Nossa, eu na A fazenda seria expulsa no primeiro dia", afirmou a apresentadora, que garantiu que não recebeu nenhum convite. "Não tem nada não, pelo amor de Deus. Não é o que eu almejo para mim no momento. Que eu saiba, não teve nada disso", completou ela.

Christina Rocha responde pergunta se iria pra fazenda #AFazenda16pic.twitter.com/kR7mz4pmBV — MattyBala 💜🐧 (@MattyBala) May 14, 2024

Equipe de Christina Rocha desmente boatos envolvendo a saída da apresentadora do SBT

Desde que Christina Rocha saiu do SBT, começaram diversas especulações. Mesmo a apresentadora já informando os motivos de sua decisão, surgiram rumores que ela deixou a emissora chateada, além disso, foi divulgado que Christina ficou frustrada por não ter sido escolhida para apresentar o Chega Mais, nova revista eletrônica do canal.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da apresentadora Christina Rocha desmente essa informação. Eles mencionaram que a saída da comunicadora não tem relação com o Chega Mais, os motivos já foram informados.

Outro boato surgiu após a saída de Christina Rocha do SBT. Neste, começaram especulações que a apresentadora ficou chateada com Regina Volpato por ser escolhida para apresentar o Chega Mais. A equipe de Christina nega essa informação. Saiba mais!