Globo anuncia data de estreia de novo reality show com Ana Clara

Com apresentação de Ana Clara, o novo reality show 'Estrela da Casa' contará com participantes confinados e eliminações ao vivo

Em breve, o público poderá acompanhar um novo reality show na TV Globo. Sob o comando da apresentadora Ana Clara Lima, o 'Estrela da Casa', principal aposta da emissora, já tem data de estreia definida pela emissora.

De acordo com informações do site F5, o programa começará no segundo semestre deste ano, em 13 de agosto, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'. A nova atração deve ocupar o espaço na grade deixado pelos Jogos Olímpicos de Paris, que se encerrará no dia 11 do mesmo mês.

Além disso, a grande final do 'Estrela da Casa' também já possui data definida: 1 de outubro. Assim como no Big Brother Brasil, os participantes confinados serão eliminados nas noites de terça-feira, se tornando um dos dias mais importantes do reality show.

Em fevereiro deste ano, durante uma das edições ao vivo do BBB 24, Ana Clara contou detalhes de como será a nova atração da Globo: "Vai ser o maior reality de música da TV brasileira. Vai ser diário, em horário nobre, e vão poder acompanhar 24 horas por dia os confinados", explicou ela.

E completou: "Vai ter prova, convivência, estratégia, votação, e tudo isso com o universo da música no meio. Vai ter workshop com profissionais, ensaios, apresentações, duelos musicais, shows de artistas consagrados".

Animada com a novidade, a apresentadora do 'Estrela da Casa' também falou sobre o grande prêmio da competição. "Além de ficar famoso, o nosso vencedor vai ganhar um bom prêmio em dinheiro, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil. Todo mundo vai poder conhecer essa pessoa", revelou.

