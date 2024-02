Ana Clara comandará novo reality show da Globo: "Estou muito empolgada"

Durante a edição do BBB 24 nesta segunda-feira, 5, Ana Clara anuncia que comandará o 'Estrela da Casa', novo reality show da Globo; saiba mais!

Após grande sucesso em programas da Globo, a ex-BBB e apresentadora Ana Clara Lima irá comandar o mais novo reality show da emissora, 'Estrela da Casa'. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante a edição desta segunda-feira, 5, do Big Brother Brasil 24.

Ana Clara foi chamada para participar do programa e contar a novidade para o público. Durante sua rápida passagem pelo BBB, ela contou como está se sentindo sobre esse novo passo em sua carreira.

"Estou muito empolgada com esse projeto novo. Fiz tantas coisas aqui na casa nos últimos anos, estou empolgada para esse novo passo, de estar dividindo isso aqui vocês dentro do estúdio BBB, muito emblemático na minha vida", contou a famosa.

Em seguida, Ana Clara ainda deu detalhes sobre a atração e contou o que você deve esperar de seu programa. "Vai ser o maior reality de música da TV brasileira. Vai ser diário, em horário nobre, e vão poder acompanhar 24 horas por dia os confinados. Vai ter prova, convivência, estratégia, votação, e tudo isso com o universo da música no meio", revelou. "Vai ter workshop com profissionais, ensaios, apresentações, duelos musicais, shows de artistas consagrados".

Por fim, ela ainda falou sobre o grande prêmio da competição. "Além de ficar famoso, o nosso vencedor vai ganhar um bom prêmio em dinheiro, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil. Todo mundo vai poder conhecer essa pessoa", revelou a ruiva.

Fe Paes Leme e Giovanna Ewbank também terão novo programa

Em abril, as apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank estrearão um novo programa no GNT, 'Quem Não Pode se Sacode'. Nele, a dupla receberá três convidados famosos a cada episódio, os quais irão participar de dinâmicas que prometem proporcionar conversas icônicas.

Em um clima descontraído, a plateia terá espaço para participar das brincadeiras e interagir com os convidados e a dupla de apresentadoras. Aline Wirley, Chay Suede, Heloísa Perissé, Igor Rickli, João Vicente, Lore Improta, Mariana Gross e Thaynara OG são alguns dos convidados que participarão do programa, que terá 20 episódios.

