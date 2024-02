Saiba como será o novo programa de Fe Paes Leme e Giovanna Ewbank na TV

A dupla de apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank estrearão o "Quem Não Pode se Sacode", do GNT, ainda este ano

Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank estrearão um novo programa no GNT. O Quem Não Pode se Sacode tem estreia prevista para abril deste ano. Nele, a dupla de apresentadoras recebe três convidados famosos a cada episódio, os quais irão participar de dinâmicas que prometem proporcionar conversas icônicas.

Em um clima descontraído, a plateia terá espaço para participar das brincadeiras e interagir com os convidados e a dupla de apresentadoras. Aline Wirley, Chay Suede, Heloísa Perissé, Igor Rickli, João Vicente, Lore Improta, Mariana Gross e Thaynara OG são alguns dos convidados que participarão do programa, que terá 20 episódios.

O cenário é inspirado no Pop Art incorporando a brasilidade tropical para criar uma identidade solar. O ambiente é versátil, com mais de um ambiente, possibilitando diversos tipos de interações e podendo virar até uma sessão de terapia, com um sofá-divã para grandes revelações dos participantes.

Cenário de "Quem Não Pode se Sacode". Foto: Ricardo Bufolin

Nas redes sociais do GNT, os fãs do canal e da dupla terão acesso a conteúdos digitais exclusivos. Fe Paes Leme e Gioh testam os quadros do próprio programa, mas agora no lugar dos convidados, se colocando na berlinda. Será que a terapia está em dia? Como elas reagem a diversas situações? Essas e outras dinâmicas serão lançadas semanalmente a partir da estreia do programa.

Quem Não Pode Se Sacode tem direção de Mariana Koehler e produção da Formata.

Grávida, Fernanda Paes Leme revela nome da filha

Fernanda Paes Lemerevelou o nome de sua primeira filha em novembro de 2023. A apresentadora compartilhou fotos ao lado do noivo, Victor Sampaio. Os dois escreveram em suas barrigas o nome da pequena. Enquanto ele fez um coração, ela teve o nome da criança na barriguinha de grávida.

"Baby Mó agora tem nome: Pilar", revelou a apresentadora do “Quem Pode Pod”.