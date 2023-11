Fernanda Paes Leme revela o nome de sua filha com Victor Sampaio

Fernanda Paes Leme compartilhou fotos ao lado do noivo com a barriguinha pintada com o nome da bebê; descubra

Fernanda Paes Leme revelou o nome de sua primeira filha. A apresentadora compartilhou fotos ao lado do noivo, Victor Sampaio. Os dois escreveram em suas barrigas o nome da primeira filha. Enquanto ele fez um coração, ela teve o nome da criança na barriguinha de grávida.

"Baby Mó agora tem nome: Pilar", revelou a apresentadora do “Quem Pode Pod”. Amigos famosos do casal aprovaram o nome da pequena e lotaram os comentários de elogios aos papais:

"Amei", disse Gabriela Pugliesi, que está grávida do segundo filho. "Viva Pilar", escreveu Andreia Horta."Já te amamos, Pilar", disse Fernanda Rodrigues, “Aaaaaaaah finalmente podemos gritar pro mundo que PILAR vem aiiiii! Nome forte igual a mãe dela!”, comemorou Gio Ewbank.

O anúncio da gravidez aconteceu em outubro. No final de 2021, a atriz havia perdido um bebê após sofrer um aborto espontâneo. FePa e Victor estão noivos desde maio de 2022, após começarem a namorar em janeiro de 2021.

Fernanda Paes Leme revela como descobriu a gravidez

Fernanda Paes Leme contou a história de como descobriu que está grávida. Em um vídeo nas redes sociais, a artista relembrou o aborto que sofreu em 2021, o tratamento para melhorar sua fertilidade e a surpresa com um teste positivo quando menos esperava.

"No fim de 2021, eu tive uma gravidez interrompida. Nem estava tentando... Tirei o DIU porque estava me dando um fluxo muito intenso, e no mês seguinte estava grávida. Foi rápido e durou pouco. Eu perdi o chão. Eu estava com 38 anos na época e decidi que o primeiro passo era congelar os óvulos. Garantir esses óvulos mais jovens e mais saudáveis. Fiz três vezes o congelamento [de óvulos] durante o ano de 2022 e sorte que no meio disso tudo surgiu o Quem Pode, Pod, pra me alegrar, me distrair e tomar meu tempo", contou ela.

"Contei pro Victor e a gente comemorou, mas não tanto. Porque não dava pra acreditar que depois de tudo isso essa gravidez ia vingar. Os dias foram passando, mais exames... Até que veio o primeiro ultrassom, o coração. O mundo para, esse é o som da vida", declarou.