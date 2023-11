Fernanda Paes Leme revela como descobriu a gravidez

Esperando o nascimento da primeira filha, Fernanda Paes Leme conta a história de como conseguiu engravidar

A apresentadora Fernanda Paes Leme contou a história de como descobriu que está grávida. Ela espera o nascimento de uma menina, que é fruto do noivado com Victor Sampaio. Em um vídeo nas redes sociais, a artista relembrou o aborto que sofreu em 2021, o tratamento para melhorar sua fertilidade e a surpresa com um teste positivo quando menos esperava.

"No fim de 2021, eu tive uma gravidez interrompida. Nem estava tentando... Tirei o DIU porque estava me dando um fluxo muito intenso, e no mês seguinte estava grávida. Foi rápido e durou pouco. Eu perdi o chão. Eu estava com 38 anos na época e decidi que o primeiro passo era congelar os óvulos. Garantir esses óvulos mais jovens e mais saudáveis. Fiz três vezes o congelamento [de óvulos] durante o ano de 2022 e sorte que no meio disso tudo surgiu o Quem Pode, Pod, pra me alegrar, me distrair e tomar meu tempo", contou ela.

Então, ela descobriu que tinha o endométrio muito fino e precisava de um tratamento para engrossá-lo. Porém, ela teve uma inflamação no meio do caminho e precisou tomar antibióticos por um longo tempo. No meio disso tudo, ela começou a sentir cólica, resolveu fazer um teste de gravidez e se surpreendeu com o resultado positivo.

"Contei pro Victor e a gente comemorou, mas não tanto. Porque não dava pra acreditar que depois de tudo isso essa gravidez ia vingar. Os dias foram passando, mais exames... Até que veio o primeiro ultrassom, o coração. O mundo para, esse é o som da vida", declarou.

Saiba como Fernanda Paes Leme anunciou a gravidez

Nesta quinta-feira, 12, Fernanda Paes Leme surpreendeu a todos ao anunciar em seu Instagram que está grávida de seu primeiro bebê! A atriz surgiu ao lado do noivo Victor Sampaio para revelar a novidade para seus seguidores.

Com um macacão dourado, a apresentadora do podcast “Quem Pode, Pod” surgiu com as mãos na barriga e ao lado do noivo, que vestia um look all black. Ainda para as fotos feitas por Guilherme Nabhan, o casal surgiu com o cachorro da família e com o ultrassom do bebê que está por vir.

“Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, viajando e sonhando com o futuro que a vida reserva pra gente. Seja o que for, vamos juntos, ter uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós 4”, escreveu a atriz na legenda da postagem.