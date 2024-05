Por que a Globo cancelou o Profissão Repórter sobre Madonna?

Globo tomou decisão radical sobre a edição do Profissão Repórter que já estava pronta para ir ao ar a respeito do show da Madonna no Rio de Janeiro

A TV Globo tomou uma decisão radical sobre a edição do programa Profissão Repórter a respeito do show da cantora Madonna na praia de Copacabana. A edição iria ao ar na noite de terça-feira, 7, mas foi cancelada.

De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, a emissora decidiu cancelar a reportagem para dar mais espaço para o Jornal da Globo. Isso porque a área de jornalismo da emissora está com foco na cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul. Apesar do episódio ter sido cancelado na TV aberta, a emissora deverá disponibilizá-lo no Globoplay.

Além disso, os programas Globo Repórter e Profissão Repórter preparam coberturas especiais sobre o Rio Grande do Sul para serem exibidas na sexta-feira, 10, e na próxima terça-feira, 14. A emissora enviou equipes para as regiões afetadas pelas enchentes.

Pedro Scooby fala sobre os resgates no Rio Grande do Sul

O surfista Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes devastadoras no estado. Após ter um dia cheio de resgates nesta terça-feira, 7, o ex-BBB apareceu em suas redes sociais para relatar tudo o que havia feito nas últimas 24 horas.

"Acabamos de sair da água. Hoje foi um dia especial. Foi um trabalho em equipe gigante, com muita gente ajudando, foi muito maneiro. No finalzinho, nós achamos um ginásio com uns 20 cachorros. Conseguimos levar todos, foi muito animal!", celebrou o famoso.

Scooby também disse que algumas pessoas estão relutantes em deixar suas casas e contou como convenceu um morador local a deixar seu lar. "Muita gente não quer sair das casas, fica no segundo andar... A gente descobriu que o cara tinha uma mulher grávida e convenceu ele, ficou no trabalho psicológico e conseguiu".

Ele completou dando outro relato de uma mãe, que estava ilhada com sua recém-nascida e não queria abandonar a casa. "Também teve uma mãe que tinha acabado de fazer uma cesárea. A gente pegou ela no colo. A bebê tinha uma ou duas semanas, muito pequenininha. Convencemos ela, e levaram todos embora. Dentro de toda a tragédia, dá um alívio, um carinho no coração", relatou Pedro.