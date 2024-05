Christina Rocha deixa o SBT após 40 anos de paixão e afirma: 'Não tenho tempo a perder'

Em entrevista à CARAS Brasil, Christina Rocha abre decisão de sair do SBT após 40 anos de emissora e comenta novos projetos para 2024

"Não posso aceitar projetos que não me apaixonam, que não me inspiram e principalmente que não me fazem feliz". A frase é de Christina Rocha (66), que anunciou a saída do SBT na última quinta-feira, 2, após mais de 40 anos de emissora.

A apresentadora explica que a decisão foi a forma de continuar sendo verdadeira em sua vida profissional e pessoal. Para Christina Rocha, não fazia sentido seguir na casa para fazer projetos que não despertariam sua paixão —ponto crucial para o sucesso de programas como O Povo na TV, Alô Chrystyna, Aqui Agora e Casos de Família.

"Quem me conhece sabe que sou uma mulher intensa, que se entrega 100% e o sucesso de todos meus projetos não foi à-toa", afirma, em entrevista à CARAS Brasil. "A perda do meu cunhado, que era como um irmão para mim, me fez refletir sobra a importância de fazer o que a gente ama, porque a vida passa muito rápido e nesta fase da minha vida não tenho tempo a perder."

Leia também: Christina Rocha fez reflexão sobre trabalho um dia antes de deixar SBT; veja

Christina Rocha conta que sua conversa com a diretoria do SBT foi cordial, sincera e verdadeira. Ela afirma que, ao ver que não existia um projeto que a fizesse entregar sua empolgação para o público, decidiu partir em busca de novos rumos. "Sou uma mulher de fé e me conforta muito saber que posso escolher o que é bom para mim, para meu espírito e claro, para a minha saúde mental", acrescenta.

Para o futuro, a apresentadora afirma que pretende estar mais presente nas redes sociais e se dedicar ao seu podcast, Christina Podtudo, em que mostra seu lado mais descontraído. Além disso, ela também ganhará, em breve, um documentário feito pelo SBT em que serão abordades seus projetos, sonhos e os amores: filhos, família e amigos.

A saída de Christina Rocha do SBT foi anunciada na última quinta-feira. A emissora enviou um comunicado em que confirmava a rescisão do contrato, afirmando que a decisão foi tomada em comum acordo pela apresentadora e a casa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CHRISTINA ROCHA NO INSTAGRAM: