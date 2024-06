Campeão do BBB 24, Davi conta se aceitaria convite para outro reality show

Davi Brito em 'A Fazenda'? Após vencer o BBB 24, o jovem analisou a possibilidade de enfrentar um novo confinamento em breve

Davi Brito novamente nas telinhas? Se depender do campeão do BBB 24, os fãs poderão acompanhá-lo em outro reality show. Após passar três meses confinado no programa de competição da TV Globo, o jovem abriu o jogo e revelou que aceitaria o convite para um novo desafio.

Na última terça-feira, 25, Davi tirou um tempo de seu dia para bater um papo com os seguidores. Em seu Instagram oficial, ao ser questionado se participaria de outro reality, o ex-brother não pensou duas vezes ao se mostrar disposto.

"Vou sim, claro que eu vou. Não sei nem porque não me chamaram ainda", respondeu o vencedor do BBB 24, bastante empolgado. Após a afirmativa do jovem, internautas passaram a comentar que, possivelmente, Davi Brito possa ser chamado para participar de 'A Fazenda', da Record TV.

"Imagina se o Carelli [diretor do reality rural] chama? Tem grande chance de se tornar a primeira pessoa que ganha os dois maiores realities do Brasil", declarou uma seguidora no site X, antigo Twitter. "Davi, por favor, deixa os carrinhos dormirem. Quer tirar mais uma vez o nosso sossego", brincou outra, se referindo ao fã-clube do famoso.

A FAZENDA VEM AÍ? Questionado se faria outro reality, Davi Brito, campeão do BBB 24, afirma que sim.



"Claro que eu vou. Não sei nem por que não me chamaram ainda". pic.twitter.com/tSnwcggd8y — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 25, 2024

Davi Brito revela planos de novo projeto na Globo

Campeão do BBB 24, Davi Brito tem celebrado cada vez mais suas conquistas após a participação no reality show da TV Globo. Depois do documentário exclusivo sobre sua vida, lançado no Globoplay, o jovem garantiu que, em breve, terá um novo projeto na emissora.

Em entrevista ao 'Alô Alô Bahia', durante o evento de São João da Bahia, realizado no Parque de Exposições, em Salvador, Davi revelou que tem bastante novidades para compartilhar com o público. Sem contar muitos detalhes, o ex-brother explicou que ainda precisa guardar segredo.

"A gente está pensando em um novo programa que vai sair na Globo. Estamos adquirindo as estratégias para poder trazer essa novidade. Será logo, em breve, mas é segredo, não posso contar muita coisa ainda", declarou. Além do projeto, Davi também falou a respeito dos investimentos que fez com o prêmio de quase R$ 3 milhões do reality show; confira!