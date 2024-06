Virginia se comove com atitude da filha mais velha: "Quis começar a chorar"

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores um momento protagonizado por sua filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos

Na noite desta terça-feira, 25, a influenciadora Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores um momento protagonizado por sua filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos. A empresária contou que a pequena estava dançando para a família e, ao perceber que todos aplaudiam, se emocionou. Surpresa com a reação da herdeira, a esposa de Zé Felipe disse que também se comoveu com a cena.

"Eu e Zé Felipe estamos com sei lá qual sentimento", começou a empresária. "Acho que é alegria, não é? A Maria Alice chorou de felicidade", falou o cantor. Em seguida, a influenciadora relatou que as duas meninas estavam dançando e foram surpreendidas por elogios e palmas da família. Com isso, a filha mais velha do casal se escondeu em um canto para chorar.

Sem entender, Virginia disse que questionou a pequena sobre o motivo das lágrimas. "Ela saiu chorando e foi para trás da cortina. Quando fui atrás dela e perguntei porque estava chorando, ela disse: 'Eu estava chorando de felicidade'. Depois disso, eu que quis começar a chorar", relatou ela.

Zé Felipe tem música derrubada em plataforma

A nova música de Zé Felipe, Desilusão MTG, foi retirada das plataformas de streaming. A faixa, uma parceria com MC Jacaré e Loirinprod, é uma versão com batidas de funk de Não Tente Me Impedir, um grande sucesso de Bruno e Marrone.

Na manhã desta quarta-feira, 26, Virginia Fonseca explicou que a remoção ocorreu devido à falta de uma autorização, mas garantiu que o problema já está sendo resolvido. "Não vou falar que parte, mas uma parte que estava na música não mandou um dos documentos que precisava, e a música caiu, mas vai voltar. Hoje volta e, assim que voltar, solto o link para vocês continuarem escutando. O inimigo, ele tenta, mas ele não vai conseguir", falou.