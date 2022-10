A Fazenda 14: Com 21,28% dos votos, Rosiane está fora do jogo!

Deborah e Tiago continuam na competição pelo prêmio de 1,5 milhões

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 23h39

A Fazenda 14 chegou ao fim para Rosiane Pinheiro! A peoa foi a terceira eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (6). Com 21,28% dos votos, perdeu a disputa pela preferência do público para Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

Deborah e Tiago seguem no reality show rural, a ex-Power Couple foi a primeira a voltar para a casa, com 51,45% e o modelo recebeu 27,27% dos votos.

Antes da eliminação, a apresentadora Adriane Galisteu, questionou Rosi sobre o seu pedido de voto na noite anterior, que parecia buscar mais a saída da Deborah do que a sua permanência no programa.

“Eu errei em me comunicar, deveria ter pensado mais em mim, mas como sou espontânea acabei pedindo para a Deborah sair. Mas, eu quero muito que ela saia, o Tiago é do meu time [...] Fui abraçada pelo time A com muito carinho e atenção. A Débora é dissimulada, entra nas conversas que não tem nada a ver com ela. Ela entrou dizendo que ser amiga da Deolane e não era amiga de nada.”, se explicou a eliminada.

Confira o momento da eliminação de Rosi:

Rosi é a terceira eliminada dessa temporada! 💥 Veja um pouco da trajetória da atriz! 🤠 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/v4Z22P2cac — A Fazenda (@afazendarecord) October 7, 2022

Rosi tentou sabonetar, mas disse que sua torcida fica para Deolane! 😬 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/OhR0oGWq0w — A Fazenda (@afazendarecord) October 7, 2022

As relações estão estremecidas no grupinho da advogada Deolane Bezerra, após seu desentendimento com Pétala Barreiros, foi a vez da peoa criticar as atitudes de Thomaz Costa.

No final da tarde desta quinta-feira (6), a advogada se juntou com Lucas Santos, Vini Buttel, Bia Miranda e os peões que estão na roça, Tiago Ramos e Rosiane para comentar sobre as atitudes do ex-ator do SBT.