A Fazenda 14: Jogando dos dois lados? Deolane detona Thomaz após vai e vem de informação

A advogada afirma que o relacionamento com a funkeira é falso e Thomaz leva informação sobre os grupos

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 22h13

As relações estão estremecidas no grupinho da advogada Deolane Bezerra, após seu desentendimento com Pétala Barreiros, foi a vez da peoa criticar as atitudes de Thomaz Costa.

No final da tarde desta quinta-feira (6), a advogada se juntou com Lucas Santos, Vini Buttel, Bia Miranda e os peões que estão na roça, Tiago Ramos e Rosiane para comentar sobre as atitudes do ex-ator do SBT.

Segundo Deolane, o participante é falso, oportunista e está brincando com todo mundo:

“Pau no c*, falso do caralh*! Quer vir dar aula em mim [...] O que eu não gosto é de falsidade, não vem com falsidade pra cima de mim”, disse a influencer digital.

Além disso, a peoa afirmou que o relacionamento de Thomaz com Tati Zaqui é falso e contou que antes de entrar para A Fazenda 14, o ex-namorado de Larissa Manoela tentou formar um casal com Pétala.

“Ele ligou para o assessor da Pétala para os dois namorarem aqui dentro”, relatou a advogada.

A neta de Gretchen, Bia Miranda, concordou com as falas de Deolane e acrescentou: “Ele quando briga com alguém daqui, ele vai para lá e fala tudo o que nós falamos deles”.

"Pau no c*, falso do caralh*, quer vir dar aula em mim" (Deolane sobre Thomaz) #AFazendapic.twitter.com/WmaTNKXvRI — Central Reality (@centralreality) October 6, 2022

Temos fazendeiro novo na área!

Alex Gallete foi o grande vencedor da prova do fazendeiro que rolou nesta quinta-feira (5), contra os participantes Tiago Ramos e Rosiane Pinheiro.

Na dinâmica que envolvia agilidade e sorte, os peões precisavam colocar dez patinhos de borracha em um lago, mas o último patinho estava trancado e para liberá-lo, os três rivais se enfrentaram em um painel de sorte, onde precisavam escolher a chave certa para liberar o último pato.