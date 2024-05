Davi esclarece rumores após flagra com influenciadora em restaurante: "Só esperando"

Após ser visto jantando com influenciadora, o campeão do Big Brother Brasil 24, Davi falou sobre o possível encontro romântico em podcast

Davi voltou a se manifestar sobre o suposto affair com a influenciadora. Os rumores começaram após vídeos e fotos de um encontro dos dois circularem na web. Contudo, em uma conversa com Igão e Mítico no PodPah, desta sexta-feira, 03, ele reclamou da forma como os boatos repercutiram.

Enquanto falava sobre as mudanças após o reality, ao comentar a perda de privacidade depois de sua saída do "BBB 24", o baiano mencionou o episódio que repercutiu na última semana: "Eu sou um cara solteiro. Eu levei minha amiga pra jantar uma noite dessas e a galera: 'Davi tá aqui!", relembrou.

Ele continuou a reclamação: "Posso nem jantar, pô! Fui jantar, comer uma comida, eu não tenho direito de ir num restaurante mais porque 'tá fazendo isso', bora cancelar ele: “Tão só esperando eu escorregar na banana pra macetar”, disse o campeão.

O suposto jantar romântico aconteceu após Davi e Bárbara Contreras se encontrarem durante a tarde de quarta-feira, 01, quando aconteceu o primeiro flagra do baiano tirando uma foto com a influenciadora, que vestia um biquíni.

De acordo com Bárbara, entretanto, ela abordou sem querer o milionário dentro de um carro, pensando que era uma amiga. Ele, então, entrou na casa onde a blogueira estava hospedada para tirar fotos. "Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa", explicou ela mais cedo.

Davi Brito desmente história sobre problema de saúde

Durante o podcast, Davi aproveitou para desmentir a história sobre ter problemas de saúde quando era mais novo. Quando estava confinado no reality show da Globo, sua mãe, Elisângela, revelou em uma entrevista que ele sofreu três infartos. Igão, então, quis saber se isso realmente tinha acontecido. O baiano ficou surpreso com o questionamento, e afirmou que isso não aconteceu.