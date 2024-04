Rodrigo Carelli fala sobre possibilidade de ter Beatriz, do BBB 24, em 'A Fazenda'

Rodrigo Carelli, diretor de 'A Fazenda', fala sobre possibilidade de ter Beatriz, do BBB 24, em seu reality show no futuro; veja!

O diretor de TV Rodrigo Carelli, responsável por A Fazenda, falou sobre a possibilidade de ter Beatriz Reis, destaque do BBB 24, da Globo, em seu reality show da Record. Em participação do programa Selfie Service, no YouTube, nesta sexta-feira, 19, ele falou que a ex-sister é "a cara da Fazenda".

Em conversa com o ex-peão Lucas Selfie, Carelli afirmou que Beatriz combinaria mais com seu reality show do que com o Big Brother Brasil. "Bia é muito Fazenda. Não sei se você concorda comigo", afirmou o diretor ao comentar sobre os últimos participantes do programa da Globo.

No entanto, ele descarta a possibilidade de ter a ex-vendedora do Brás em seu programa. "[Isso] não quer dizer que eu vá chamar [a Beatriz para A Fazenda]. Provavelmente não vou chamar, mas eu acho que é uma pessoa que é muito a cara da Fazenda", disse Carelli, tirando a esperança de quem tinha vontade de ver a ex-sister em um novo programa.

Vale lembrar que Beatriz chegou próxima à final do BBB 24. A sister foi a 20ª participante a deixar a casa após receber 82,61% dos votos para eliminação.

Carelli dispara indireta e fãs apontam que é para Boninho

O diretor de TV Rodrigo Carelli deu o que falar nas redes sociais ao escrever uma mensagem nas redes sociais. Os fãs interpretaram o recado dele como uma indireta para o diretor de TV Boninho, que comanda o Big Brother Brasil.

Tudo aconteceu no último dia 5, quando o Big Brother Brasil 24 teve uma nova dinâmica. Na hora da formação do paredão, os participantes tiveram que salvar os colegas da berlinda. E, quem recebeu menos votos para ser salvo foi indicado ao paredão.

Logo depois, Carelli fez um comentário no Twitter. Ele disse: “Resta Um? Jura?”, e ainda colocou o emoji de uma galinha. O comentário dele é uma referência a uma dinâmica de A Fazenda, da Record TV, na qual os participantes salvam uns aos outros da roça e quem resta no jogo vai para a roça.