Carelli dispara indireta e fãs apontam que é para Boninho

Após mudança na dinâmica do BBB 24, o diretor de A Fazenda Carelli deixou um recado com jeito de indireta nas redes sociais

O diretor de TV Rodrigo Carelli deu o que falar nas redes sociais ao escrever uma mensagem nas redes sociais. Os fãs interpretaram o recado dele como uma indireta para o diretor de TV Boninho, que comanda o Big Brother Brasil.

Tudo começou na noite de sexta-feira, 5, quando o Big Brother Brasil 24 teve uma nova dinâmica. Na hora da formação do paredão, os participantes tiveram que salvar os colegas da berlinda. E, quem recebeu menos votos para ser salvo foi indicado ao paredão.

Logo depois, Carelli fez um comentário no Twitter. Ele disse: “Resta Um? Jura?”, e ainda colocou o emoji de uma galinha. O comentário dele é uma referência a uma dinâmica de A Fazenda, da Record TV, na qual os participantes salvam uns aos outros da roça e quem resta no jogo vai para a roça.

“Resta Um”? Jura? 🤔🐓 — Rodrigo Carelli (@rocarelli) April 6, 2024

Boninho falou sobre Davi e Bin

Boninhoquebrou o silêncio e se pronunciou sobre a decisão da Globo de manter MC Bin Laden e Davi no Big Brother Brasil 24.

Os brothers se envolveram em uma briga que quase acabou em agressão e boa parte da web pediu que os dois fossem expulsos. Mas no programa ao vivo da última terça-feira, 26, Tadeu Schmidt deu apenas uma bronca no funkeiro e no baiano.

O diretor do programa, que costuma comentar diversos assuntos nas redes sociais, estava em silêncio desde o ocorrido, mas se manifestou sobre a decisão.

Em resposta à Fábia Oliveira do jornal Metrópoles, Boninho deu a entender que em nenhum momento foi discutido a eliminação do funkeiro e do baiano.

“Uma coisa estava clara: a chamada não mudou o dia todo! Porque não teve nenhum clima”, explicou à jornalista.