BBB 24: Boninho quebra o silêncio sobre decisão de não expulsar Bin e Davi

O diretor do BBB 24 comentou sobre a decisão da Globo de manter MC Bin Laden e Davi no jogo

Boninho quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a decisão da Globo de manter MC Bin Laden e Davi no Big Brother Brasil 24.

Os brothers se envolveram em uma briga que quase acabou em agressão e boa parte da web pediu que os dois fossem expulsos. Mas no programa ao vivo da última terça-feira, 26, Tadeu Schmidt deu apenas uma bronca no funkeiro e no baiano.

O diretor do programa, que costuma comentar diversos assuntos nas redes sociais, estava em silêncio desde o ocorrido, mas se manifestou sobre a decisão.

Em resposta à Fábia Oliveira do jornal Metrópoles, Boninho deu a entender que em nenhum momento foi discutido a eliminação do funkeiro e do baiano.

“Uma coisa estava clara: a chamada não mudou o dia todo! Porque não teve nenhum clima”, explicou à jornalista.