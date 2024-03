BBB 24: Globo bate o martelo e Tadeu anuncia decisão sobre expulsão

Tadeu Schmidt revelou o que a Globo decidiu sobre a briga de MC Bin Laden e Davi no BBB 24

A Globo decidiu que MC Bin Laden e Davi seguem no Big Brother Brasil 24. No programa ao vivo desta terça-feira, 26, Tadeu Schmidt anunciou a decisão após um longo dia de conversas na Globo.

Após a exibição do VT de ontem, o apresentador foi até a casa conversar com os participantes e disse que o paredão continua acontecendo. "79 dias. Quase 80 dias vividos com intensidade que vocês jamais tinham imaginado [...] vocês já passaram por tanta coisa aí dentro e aí alguém resolve jogar tudo isso no lixo em 5 minutos de descontrole? O BBB é uma arena para embater verbais", começou ele, que ressaltou que eles podem discutir e brigar apenas com palavras.

"Vocês sabem que agressão física é totalmente inaceitável, então por que agir desse modo em que tudo leva a crer que você vai sair no tapa com o adversário? Que coisa lamentável! A casa inteira tentando impedir que duas pessoas briguem no BBB com o Brasil inteiro vendo. Quando você indica que quer a violência, você já está errado. Por que então essa provocação que fica a um milímetro de uma briga?", questionou.

Em seguida, Tadeu relembrou que em 24 edições nenhum participante chegou as vias de fato e aproveitou para alertar Davi e Bin novamente. "Já é a segunda vez que vocês partem para esse cara a cara raivoso", afirmou relembrando a discussão do 'Calabreso'. "Vocês não perceberam o quanto isso é perigoso? Onde vocês queriam chegar? E essa é a grande preocupação [...]", completou.

"Mas preocupante do que aquilo que aconteceu, é aquilo que pode vir a acontecer. O confronto no BBB é apenas com palavras e o simples fato de parecer que alguém quer algo mais que isso, já é horrível. Alguém vai acabar pagando caro por isso. Saindo daqui com essa mancha no currículo. Vocês são melhores do que isso", finalizou Tadeu.

Bin e Davi protagonizaram uma briga acalorada após o Sincerão de segunda-feira, 25, em que tanto o baiano quanto o funkeiro instigaram o outro a agredir. O baiano chegou a encostar no funkeiro durante as afrontadas, e o MC deu uma cotovela involuntária em Lucas Henrique que escorregou e caiu no chão enquanto tentava contê-lo. A briga precisou ser apartada por um dos dummies, que ainda estavam dentro da casa, e só chegou ao fim após o Big Boss gritar com os dois e mandar eles pararem.

Após a discussão, a web foi tomada por pedidos de expulsão de ambos os lados.