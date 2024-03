BBB 24: Em nova chamada, Globo dá indícios de decisão sobre expulsão

Durante o intervalo do jogo, a Globo exibiu uma chamada do BBB 24 dando indícios se terá ou não expulsão de brothers

Parece que MC Bin Laden e Davi não serão expulsos do Big Brother Brasil 24. Enquanto o público segue ansioso com a decisão da Globo, uma nova chamada da emissora deu a entender de que os brothers permanecem no jogo.

Durante o intervalo do jogo entre Brasil X Espanha, foi exibida uma chamada do reality com imagens do Sincerão da noite da última segunda-feira, 25, e destacando que hoje terá o resultado do paredão que está em andamento.

"Hoje, o jogo acaba para um deles", dizia uma parte da chamada se referindo ao paredão disputado entre Davi, MC Bin Laden, Matteus e Leidy Elin.

No final, Tadeu Schmidt ainda apareceu garantindo que após o programa de hoje, teremos os 10 finalistas da temporada. "Com essa eliminação, seremos dez. É o top10 do BBB 24", disse o apresentador.