BBB 24: Segundo contrato da Globo, Davi e MC Bin Laden devem ser expulsos

Colunista expõe contrato da Globo e afirma que Davi e Bin devem ser expulsos do BBB 24

A briga entreDavi e MC Bin Laden após o Sincerão de segunda-feira, 25, no BBB 24 segue dando o que falar. Até agora a TV Globo não se pronunciou e os telespectadores estão ansiosos se os brothers serão expulsos ou permanecerão no programa. Vale lembrar que hoje é dia de Eliminação e ambos os participantes estão disputando o paredão, ao lado de Matteus e Leidy Elin.

Na discussão acalorada que tomou conta da casa na noite de ontem, tanto o baiano quanto o funkeiro instigaram o outro a agredir. Davi chegou a encostar em Bin durante as afrontadas, e MC deu uma cotovela involuntária em Lucas Henrique que escorregou e caiu no chão enquanto tentava contê-lo. A briga precisou ser apartada por um dos dummies, que ainda estavam dentro da casa, e só chegou ao fim após o Big Boss gritar com os dois e mandar eles pararem.

O colunista Gabriel Perline, do IG Gente, expôs algumas cláusulas do contrato que, se cumpridas, resultará na expulsão dos participantes. Segundo ele, a Cláusula 11 - ANTICORRUPÇÃO, parágrafo 2, que se inicia na página 9 do contrato da Globo.

"O respeito ao próximo é uma premissa inafastável para a realização dos programas e de todas as atividades da Globo. Neste sentido, a Globo registra que comportamentos abusivos, como assédio moral e sexual ou outras formas de abuso, bem como ameaças de agressões ou agressões, físicas ou verbais, entre Participantes ou com terceiros, não serão toleradas em hipótese alguma".

Já no Anexo 1 da Cláusula 2 - DAS HIPÓTESES DE DESCLASSIFICAÇÃO, parágrafo 1, que se inicia na página 12, a Globo deixa claro a desclassificação do jogador que descumprir as regras.

"Sem prejuízo das demais hipóteses de desclassificação e/ou eliminação expressamente previstas neste Regulamento, no Contrato ou nas Regras Básicas do Programa, a Globo poderá, a qualquer tempo e em qualquer fase da Competição, desclassificar, inclusive antes do início do Programa, sem qualquer explicação formal, qualquer um dos Participantes que descumprir qualquer regra e/ou obrigação estabelecida pela Globo para o desenvolvimento da Competição e/ou realização do Programa, bem como nas situações exemplificadas a seguir, caso seja constatado pela Globo, segundo o seu exclusivo critério:

(i) que a participação e/ou desempenho do Participante é incompatível com o Programa;

(iv) que o Participante descumpriu quaisquer regras deste Regulamento, do Contrato e/ou Regras Básicas do Programa, inclusive no que concerne às condições de exclusividade e confidencialidade", afirma o contrato.

O jornalista ainda afirma que o contrato prevê que um participante deve ser expulso se receber mais de uma advertência após cometer uma pena grave, e relembra a briga que gerou o meme 'Calma, Calabreso' e a advertência que Davi recebeu por pegar água da piscina para jogar na cama de Leidy.

"A Globo poderá, a qualquer momento, diante do descumprimento de qualquer regra estabelecida neste Regulamento, no Contrato ou nas Regras Básicas do Programa, de acordo com a gravidade da infração e segundo a avaliação exclusiva da Globo, preservada a possibilidade de aplicação imediata da penalidade prevista no item 2.1 acima, optar pela aplicação de advertências aos Participantes (Advertências). A aplicação de 2 (duas) ou mais Advertências poderá, de acordo com a gravidade da infração e segundo a avaliação exclusiva da Globo, ensejar a imediata eliminação e/ou desclassificação do Participante do Programa", diz o documento.