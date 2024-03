BBB 24: MC Bin Laden relembra briga após Sincerão: ‘Vergonhoso'

No quarto Gnomo, MC Bin Laden conversa com Fernanda e relembra briga generalizada após o Sincerão desta segunda-feira, 25

Depois de uma noite intensa com muita confusão, MC Bin Laden conversa com Fernanda neste terça-feira, 26, no Quarto Gnomo e relembra a briga generalizada após o Sincerão desta segunda-feira, 25. O funkeiro cita "vergonha" e é tranquilizado pela sua colega de quarto.

"Passei por coisa para caraca na vida para para chegar aqui e passar uma vergonha. Porque isso é uma vergonha que você passa, sabe? Você entende?", diz Bin. "É claro que eu entendo", responde Fernanda.

"Eu peso em balança a ponto de falar: 'Putz! Que vergonha, ser chamado atenção e ouvir se comportem'. É muito vergonhoso, mano", diz o funkeiro. "Tá, mas foi um estresse. Um momento... você viveu esse momento, deixou ele tomar conta de você e já passou. Já passou. Você está no Paredão. A resposta que você precisa você vai ter nesse Paredão e acabou. Segue a vida", tranquiliza Fernanda.

"Mas eu acho que o que pesa mais é a confusão, a vergonha de você sentir do que você sair, tá ligado? Vê que você, tipo, foi chamado atenção", diz o funkeiro.

"Se a sua vergonha for maior que a sua paz, meu filho, então, você vai precisar se desculpar e desculpar outras pessoas também", orienta Fernanda. Bin responde: "Lá fora eu vou fazer isso".

"Se está te incomodando tanto assim, chegue no outro e pede desculpa", diz Fernanda.

"Eu sinto, como se fosse, um desrespeito até com a produção e com a minha família que está assistindo, com meus amigos. Eu falei: 'Pô, não é isso que eles queriam ver de mim'. Eles querem ver eu sorrindo, eu brincando, eu feliz, treinando....", conclui o funkeiro.

Big Boss manda recado após briga tensa

Os emparedados Davi e MC Bin Laden deram o que falar ao protagonizarem uma discussão tensa que beirou a quase uma briga de mão. Com dummy enviado na casa para a apartar a situação, os brothers acabaram levando uma chamada de atenção do Big Boss, que fez questão de ressaltar que eles passaram do ponto e que se equivocaram com o objetivo do reality show.

"Atenção! Bin Laden! Acabou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Passaram do ponto! Acabou", disparou o diretor. "Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, de convivência. Se fosse pra ter porrada, era o UFC. Então senhores, comportem-se...", avisaram.