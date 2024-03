BBB 24: Big Boss manda recado após briga tensa: 'Passaram do ponto'

Após quase MC Bin Laden e Davi se agredirem em discussão tensa, Big Boss manda recado claro e direto para os brothers se controlarem

A casa do BBB 24 esquentou muito após o Sincerão desta segunda-feira, 25. Os emparedados Davi e MC Bin Laden deram o que falar ao protagonizarem uma discussão tensa que beirou a quase uma briga de mão.

Com dummy enviado na casa para a apartar a situação, os brothers acabaram levando uma chamada de atenção do Big Boss, que fez questão de ressaltar que eles passaram do ponto e que se equivocaram com o objetivo do reality show.

"Atenção! Bin Laden! Acabou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Passaram do ponto! Acabou", disparou o diretor. "Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, de convivência. Se fosse pra ter porrada, era o UFC. Então senhores, comportem-se...", avisaram.

Arthur Aguiar dá opinião sincera sobre Davi

Arthur Aguiar foi o convidado do Mesacast BBB desta segunda-feira, 25. O vencedor do BBB 22 deu o que falar ao opinar sobre Davi.

O influenciador Theodoro, que também era convidado, disse que não via nenhum brother com uma visão muito clara e que entenda tudo do jogo. O cantor concordou e pontuou a diferença entre ser jogador e ser favorito, e citou Juliette.

"As pessoas confundem muito. É um jogo, mas não necessariamente tem um jogador. Por exemplo, a Juliette foi unanimidade, todo mundo adora a Juliette. Não tinha como ele perder. Mas dizer que ela foi uma jogadora, não da pra dizer", disparou reforçando que isso não diminui a vitória da maquiadora.