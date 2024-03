BBB 24: Arthur Aguiar dá opinião sincera sobre Davi: "Não é um jogador"

Durante participação no Mesacast, Arthur Aguiar deu sua opinião sobre a postura de Davi no BBB 24

Arthur Aguiar foi o convidado do Mesacast BBB desta segunda-feira, 25. O vencedor do BBB 22 deu o que falar ao opinar sobre Davi.

O influenciador Theodoro, que também era convidado, disse que não via nenhum brother com uma visão muito clara e que entenda tudo do jogo. O cantor concordou e pontuou a diferença entre ser jogador e ser favorito, e citou Juliette.

"As pessoas confundem muito. É um jogo, mas não necessariamente tem um jogador. Por exemplo, a Juliette foi unanimidade, todo mundo adora a Juliette. Não tinha como ele perder. Mas dizer que ela foi uma jogadora, não da pra dizer", disparou reforçando que isso não diminui a vitória da maquiadora.

"Eu acho que ele é o favorito, sim. Acho que ele foi muito perseguido por coisas muito 'over' [...] pegaram muito no pé dele, só fortaleceram ele cada vez mais. Mas eu, Arthur, não acho que ele é um jogador. Jogador, pra mim, é um cara que pensa em estratégia, que faz jogada, que ganha prova, e ele não fez isso até agora",

Apesar de sua visão, ele acredita que o motorista de aplicativo deve ser o campeão da edição. "Mas, ele merece ganhar? Na minha opinião ele merece ganhar pela narrativa de toda a dinâmica que o programa desenvolveu", opinou.