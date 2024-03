BBB 24: Davi planeja mirar em sister no Sincerão: "Sabe que errou"

Em conversa com Isabelle, Davi revelou o que pretende falar para uma sister na dinâmica do Sincerão, do BBB 24, desta segunda-feira (25)

Na área externa da casa do BBB 24, Davi conversou com Isabelle sobre o jogo, e contou para a amiga o que planeja falar durante o Sincerão desta segunda-feira, 25. O motorista de aplicativo contou que pretende citar o episódio em que Leidy Elin jogou suas roupas na piscina.

"Vou olhar na bola dos olhos dela e vou falar: Eu te desculpo pelo que você fez comigo, mas cada atitude tem uma consequência. Você vai pensar muito bem sobre o que você fez comigo, mas vai pensar lá fora", disparou o baiano.

E acrescentou: "Me senti muito provocado, muito humilhado. Independente de qualquer coisa, ela não me chamou em nenhum momento para me pedir desculpa. Mas eu desculpo ela com certeza, já desculpei", garantiu ele.

"Mas para você ver até onde vai o orgulho da pessoa, ela sabe que errou e não vir pedir desculpa?", questionou o brother. "Eu acho que ela pode ter vergonha... ela ficou muito mal com aquele raio no ao vivo", comentou Isabelle, em referência a bronca dada pelo apresentador Tadeu Schmidt nos brothers.

Por fim, Davi ainda especulou sobre Leidy Elin ser a próxima eliminada reality show, e disse que o rumo da sister no jogo poderia ter sido diferente, caso ela tivesse chamado ele para uma conversa. "Acredito que o público poderia ter enxergado ela de uma maneira diferente", completou.

Além de Davi e Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden também disputam a preferência do público para seguirem no jogo.

Davi faz promessa ousada se chegar na reta final do jogo

Durante a noite deste domingo, 24, Davi fez uma promessa ousada caso sobreviva aos próximos paredões e chegue na reta final do Big Brother Brasil 24. No Quarto Fada, o baiano revelou que pulará pelado na piscina da casa mais vigiada do Brasil.

"Vou fazer uma promessa. Se eu fechar 80 dias de programa aqui no Big Brother, vou pular pelado na piscina", prometeu. "Pular pelado? Sério? Tu é louco", disparou Matteus. Rindo, o motorista de aplicativo se explicou: "Isso aqui é promessa". "Tomara. Eu gosto muito de ti, mas não quero ver essa cena. Eu quero que tu chegue nos 80 dias", brincou Alegrete.