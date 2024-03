BBB 24: Davi faz promessa ousada se chegar na reta final do jogo: "Pelado"

Davi convidou Matteus para uma promessa ousada caso eles cheguem juntos faltando 1 semana para acabar o BBB 24

Durante a noite deste domingo, 24, Davi fez uma promessa ousada caso sobreviva aos próximos paredões e chegue na reta final do Big Brother Brasil 24.

No Quarto Fada, o baiano revelou que pulará pelado na piscina da casa mais vigiada do Brasil. "Vou fazer uma promessa. Se eu fechar 80 dias de programa aqui no Big Brother, vou pular pelado na piscina", prometeu.

"Pular pelado? Sério? Tu é louco", disparou Matteus. Rindo, o motorista de aplicativo se explicou: "Isso aqui é promessa". "Tomara. Eu gosto muito de ti, mas não quero ver essa cena. Eu quero que tu chegue nos 80 dias", brincou Alegrete.

Em seguida, Davi convidou o gaúcho para entrar na promessa: "Bora, os dois pelados na piscina". "Isso aí é pesado", observou o estudante de engenharia agrícola. "É Big Brother. Viver isso aqui. Ficar com a mão na frente aqui. Botar a folha", disse o baiano.

Pouco depois, os dois chegam a um acordo e fazem a promessa juntos caso estejam no programa faltando 1 semana para o final. "Se eu fechar 93 dias de programa [...] eu vou pular com o Davi na piscina praticamente sem nenhuma roupa", afirmou Matteus.